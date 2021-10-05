https://ru.sputnik.md/20211005/pervye-zayavleniya-stoyanoglo-posle-otstraneniya-s-dolzhnosti-genprokurora-45286088.html

Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора

Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора

Видео Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора

2021-10-05T17:57+0300

2021-10-05T17:57+0300

2021-10-05T18:17+0300

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45286998_71:0:1888:1022_1920x0_80_0_0_7b56574db98057840d85ada3c475a9b7.png

Генеральный прокурор Александр Стояногло выступает с заявлениями после того, как стало известно о начале его уголовного преследования.Решение об открытии уголовного дела против Стояногло принял прокурор Виктор Фортунэ, которого ранее назначил Высший совет прокуроров (ВСП). Фортунэ проводил проверку деятельности генпрокурора и выяснял, есть ли основания для начала уголовного преследования. Жалобу на действия генпрокурора изначально подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, видео