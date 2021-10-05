https://ru.sputnik.md/20211005/pervye-zayavleniya-stoyanoglo-posle-otstraneniya-s-dolzhnosti-genprokurora-45286088.html
Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора
Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора
Видео Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора
2021-10-05T17:57+0300
2021-10-05T17:57+0300
2021-10-05T18:17+0300
в молдове
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генпрокурор
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Генеральный прокурор Александр Стояногло выступает с заявлениями после того, как стало известно о начале его уголовного преследования.Решение об открытии уголовного дела против Стояногло принял прокурор Виктор Фортунэ, которого ранее назначил Высший совет прокуроров (ВСП). Фортунэ проводил проверку деятельности генпрокурора и выяснял, есть ли основания для начала уголовного преследования. Жалобу на действия генпрокурора изначально подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, видео
Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора
17:57 05.10.2021 (обновлено: 18:17 05.10.2021)
Об отстранении Стояногло объявил министр юстиции Серджиу Литвиненко.
Генеральный прокурор Александр Стояногло выступает с заявлениями после того, как стало известно о начале его уголовного преследования.
Решение об открытии уголовного дела против Стояногло принял прокурор Виктор Фортунэ, которого ранее назначил Высший совет прокуроров (ВСП). Фортунэ проводил проверку деятельности генпрокурора и выяснял, есть ли основания для начала уголовного преследования.
Жалобу на действия генпрокурора изначально подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.
Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".
В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".
Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.
Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.