https://ru.sputnik.md/20211005/podvodnaya-i-nevidimaya-na-chto-sposobna-rossiyskaya-giperzvukovaya-raketa-tsirkon-45288875.html

Подводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон"

Подводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон"

Ракетный комплекс "Циркон" не имеет аналогов в мире, опережает западные разработки в области гиперзвука на десятилетия. 05.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-05T22:33+0300

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2021-10-05T22:33+0300

ракета

испытания

колумнистика

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Гиперзвуковые ракеты "Циркон" помогают России оставаться по-настоящему суверенной и непобедимой. Российский ОПК совершил научно-техническую революцию, и создал комплекс, не имеющий аналогов в мире, на десятилетия опережающий западные разработки в области гиперзвука.Многоцелевой атомный подводный крейсер "Северодвинск" 4 октября выполнил второй за сутки успешный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в Белом море по условной цели в Баренцевом море – из подводного положения, на глубине около 40 метров. Немногим ранее экипаж субмарины успешно выполнил испытательную стрельбу из надводного положения.Подобная серия – технологический прорыв и значительное событие в истории ВМФ России, уверенная демонстрация скрытности, неотразимости, надежности новейшего ракетного комплекса "Циркон".Высокая точность и фантастическая скорость – 1000 километров за шесть минут, – обрекают на уничтожение широкий спектр вероятных целей на море и на суше (авианосные корабельные группировки, военно-морские и авиационные базы, стратегические объекты в глубине территории потенциального противника, включая Пентагон, расположенный в 184 километрах от побережья Атлантического океана). Субмарина с ракетой "Циркон" на борту способна поразить любую цель на удалении 1000 километров без риска быть обнаруженной противником.Поставки "Цирконов" Военно-морскому флоту России начнутся в 2022 году. На международном военно-техническом форуме "Армия-2021" в августе Минобороны РФ заключило контракт, рассчитанный до 2025 года (прочие параметры не раскрываются). Основной заказчик комплекса "Циркон" – ВМФ, однако в перспективе ожидаемы и сухопутные модификации.Издание Military Watch констатировало: с новыми крылатыми ракетами один "Ясень" может дважды уничтожить авианосную группу ВМС США. Ранее американский адмирал Чарльз Ричард отметил, что российские гиперзвуковые ракеты представляют значительную угрозу, поскольку современные системы ПВО-ПРО Соединенных Штатов не могут их даже отслеживать.Актом отчаяния выглядит попытка ВМС США создать соединение боевых кораблей для постоянного слежения за "российской подводной деятельностью в Атлантике". Это бесперспективно: субмарины проекта "Ясень-М" очень тихие, чуткие и быстрые. Ранее американские военные моряки не могли обнаружить "Северодвинск" в Атлантическом океане в течение нескольких недель.Боевое превосходствоВысокоточная крылатая ракета комплекса "Циркон" первой в мире "освоила" продолжительный гиперзвуковой полет на дальность свыше 1000 километров, со скоростью около 10 тысяч километров в час, с маневрированием в плотных слоях атмосферы – за счет тяги собственного двигателя (без пикирования из космоса, как МБР). Крылатые "Цирконы" унифицированы для поражения морских и сухопутных целей, адаптированы для старта из универсальных корабельных комплексов 3С14, то есть могут применяться вместе с "Калибрами" и "Ониксами" (выбор – по обстановке).Летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя успешно завершены в конце сентября. В среднесрочной перспективе "Цирконами" будут вооружены девять многоцелевых атомных субмарин проекта 885М "Ясень-М" (водоизмещение 13800 тонн, глубина погружения – до 520 метров, автономность – 100 суток, подводная скорость – 31 узел), подводная лодка "Иркутск" (в ходе модернизации) и ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". "Циркон" выводит ВМФ России на передовые позиции в мире по ударной мощи, и "партнеры" не питают иллюзий.Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард уже признал лидерство РФ в гиперзвуковых вооружениях. Издание The National Interest ранее сообщило, что "Северодвинск" вооружен 32 крылатыми ракетами 3М-14К "Калибр" в ядерном или обычном варианте, радиусом действия свыше 2500 километров, и "представляет собой угрозу для основной территории Соединенных Штатов". А теперь еще и "Циркон" добавляет дискомфорта в Мировом океане.Заметим, основное предназначение "Ясеней" – сопровождение в зоне боевого патрулирования ракетоносных субмарин типа "Огайо" (на борту – 24 баллистических ракеты "Трайдент", в каждой из которых до 12 ядерных боеголовок W88 мощностью до 475 килотонн) и авианосных ударных групп ядерных стран НАТО.Гиперзвуковые "Цирконы" ограничат, прежде всего, ударные возможности ВМС США. Американская территория может пострадать только в исключительной ситуации агрессивных действий Пентагона в отношении России.Между тем, Россия создает основы атомного подводного флота пятого поколения – с новым спектром вооружений, передовыми и автоматизированными средствами разведки, целеуказания, связи и управления.Проблемы гиперзвука в СШАРоссийские гиперзвуковые ракеты "Авангард", "Кинжал", "Циркон" уверенно маневрируют на скоростях от 10 до 20 Махов. Американские макеты с претензиями на гиперзвук уже стартуют, но еще не летают. Серия неудачных испытаний в рамках программ Rapid Response Weapon и Hypersonic Air-Air Weapon Concept, вроде бы, привела к первому успеху 20 сентября. Впервые за восемь лет скорость американского аппарата достигла границы гиперзвука, то есть 5 Махов, но маневренность и дальность крейсерского полета объективными средствами контроля не подтверждаются.Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) не раскрыло никаких подробностей (даже модель самолета – стартовой платформы). Представитель DARPA сообщил, что новые испытания состоятся в конце года. Зарубежные эксперты относятся к такому успеху скептически.Принятие гиперзвуковой ракеты на вооружение в США пока даже не обсуждается, до безупречных показателей хотя бы одного из прототипов еще далеко. Пентагон имеет большие претензии к гиперзвуковой аэробаллистической ракете AGM-183A ARRW проекта Lockheed Martin Missiles & Fire Control. Изделие AGM-183A не совершило ни одного успешного полета, анализ неудачного испытания в июле продолжается.Военно-воздушные силы США запросили 161 миллион долларов из бюджета на 2022 финансовый год на 12 экспериментальных ракет. Министр ВВС Фрэнк Кендалл недоволен "темпами прогресса" и даже степенью понимания – "что нам надо от гиперзвука".Объективно, в гонке высокотехнологичных вооружений США пытаются сократить отставание от России, Китая и даже от Северной Кореи. Однако американский оптимизм не знает границ – фирма Lockheed Martin уже открывает завод по производству гиперзвуковых ракет воздушного базирования (ARRW) AGM-183A в штате Алабама. В этом есть своя логика: недоделанный "суперсамолет" F-35 должен иметь на борту нелетающую "гиперзвуковую" ракету, которую также купят союзники и партнеры США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko.

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