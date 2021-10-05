https://ru.sputnik.md/20211005/poekhali-chto-my-znaem-o-vyzove-v-kosmos-i-pochemu-eto-vazhno-45288246.html

"Поехали!": что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно

"Поехали!": что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно

"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. 05.10.2021, Sputnik Молдова

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россия

фильм

космос

мкс

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Российские кинематографисты опередили голливудских коллег и первыми поработают в космосе, пишет Анна Нехаева для РИА Новости. Том Круз и режиссер Даг Лайман, которые собираются снимать "Миссию невыполнима" в космосе, станут как минимум вторыми. Артисты прошли центрифуги, барокамеры, перегрузки, непростые тренировки и готовы работать в невесомости. Накануне старта ракеты с "киноэкипажем" — гид по самым важным аспектам проекта.Актриса в космосе теперь реальность. Первой станет исполнительница главной роли в "Вызове" Юлия Пересильд. "Артистка должна быть нежной, чувствительной, открытой, — говорит Юлия. — А у космонавтов все наоборот: нужно быть собранным, сконцентрированным. Посмотрим, как у нас получится совмещать. Но сейчас я больше человек (а не актриса или космонавт), которому предстоит невероятное чудо".Байконур— центральная локация проекта в день запуска. Отсюда впервые в истории стартует "киноэкипаж" на "Союзе МС-19"."Вызов" — это научно-просветительский проект. Но детали сюжета держат в секрете. Известно, что это драматический фильм о девушке-враче (Пересильд), которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС. Там ей придется спасать кого-то из членов экипажа.Такая секретность многих смущает. "Сценарий закрыт даже от специалистов Центра управления полетами. Если планировщики и операторы Центра, группа медицинского обеспечения не понимают, чего ожидать, и могут реагировать только по факту, то это совсем не правильно. Это влияет и на эффективность работы экипажа, и на безопасность", — отметил в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды побывавший в космосе, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.Дорога — важная часть подготовки участников проекта. Юлия Пересильд рассказывала, что с дублерами команды "киноэкипаж" ездит на разных автобусах ради безопасности. "Часто встречаем стада верблюдов. Причем они тут разных пород и цветов, выходят на дорогу и нехотя уходят, давая нашему каравану проехать. Иногда мы просто засыпаем в автобусе от усталости и насыщенного графика, но, если появляется свободная минутка, мы работаем над фильмом и в дороге тоже, репетируем", — делилась впечатлениями актриса.Звездный городок по традиции стал местом отбора претендентов на полет в космос. Желающие поучаствовать в проекте не один час провели в Центре подготовки космонавтов.Испытания были непростыми. Кроме осмотров оториноларинголога, офтальмолога, претендентки (помимо Пересильд, это были актрисы Софья Аржаковская, Алена Мордовина и пилот Галина Каирова) побывали в центрифуге, барокамере, испытали на себе непрерывное ускорение (так называемая вестибулярная проба НКУК). А еще им пришлось отрабатывать разные групповые элементы на воде, поучаствовать в "сухой тренировке" — высадке в пруд, не говоря уже о невесомости.Клим Шипенко станет первым режиссером, полетевшим в космос и снявшим там фильм. Хотя эта тема для него не нова: в 2017 году он выпустил картину "Салют-7" про орбитальную станцию. А еще двукратный лауреат премии "Золотой орел" снял самый кассовый в России и СНГ фильм "Холоп" (собрал более трех миллиардов рублей).Меню у экипажа будет разнообразное, трехразовое и с перекусом. При этом никаких отличий или исключений для "киноэкипажа" не предполагается: все стандартно."В первый день их ждет на завтрак: свинина рубленая с яйцом, творог, печенье "Русское", витамины. В обед: икра любительская, борщ с мясом, азу, хлеб "Бородинский", десерт из яблок. Ужин: гуляш с картофельным пюре, салат из зеленой фасоли, имбирное печенье. И напитки на весь день: кофе, чай, какао", — рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.А перед самим полетом "новичкам" могут предложить бокал шампанского. Хотя игристое для церемонии напутствия обычно наливают "для вида".Неудобства станут обычными вещами для экипажа, ведь в невесомости сон, уход за собой и другие "земные" вещи превращаются в испытание. Пересильд и Шипенко признавались, что опытные космонавты делились с ними лайфхаками, как лучше умываться или отдыхать."Спать, не касаясь стенок, неудобно. Ты просто паришь в спальном мешке. Даже если ты за день вымотался, очень устал, все равно тяжело заснуть. Пытаешься найти удобное положение, упереться ногами и головой, чтобы создать видимость хоть какого-то давления", — рассказал в интервью РИА Новости космонавт Олег Котов.К тому же на МКС не выключают свет, а еще слышен шум вентиляторов и работающего оборудования.Отбор команды, впрочем, был суровым. Так что Пересильд, Шипенко и компания догадываются, чего ожидать. На главную женскую роль объявили открытый конкурс, потом 20 финалисток проходили врачебно-экспертную комиссию (на соответствие медицинским и психологическим требованиям, физподготовку, профпригодность).Летную комиссию успешно выдержали Пересильд и ее дублер Алена Мордовина. И вместе с режиссером Шипенко и оператором Алексеем Дудиным прошли ускоренный курс подготовки, который продлился всего несколько месяцев.Примадонна российской эстрады записала обращение для Пересильд, в котором поддержала актрису."Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлететь над прежней собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей замечательной планете. Мы ждем тебя. Возвращайся!" — говорит Алла Пугачева на видео.Реабилитацию "киноэкипаж" после двухнедельного полета пройдет в Звездном городке. По словам опытных космонавтов, после краткосрочных полетов обычно организм восстанавливается примерно за семь дней. И только после этого всех отпускают по домам."Сценарий Клим периодически меняет, усложняя мою роль. Приходится учить — и это не стихотворение, что мы учили школе, это проза. Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам. Но стараемся", — объяснил капитан корабля Антон Шкаплеров, который играет космонавта, доставляющего героиню Пересильд на МКС. "Сценарий адаптировали в процессе, после того как я узнавал космонавтов (которые появятся в картине. — Прим. ред.), — говорит Шипенко. — Остальных актеров отберем после завершения космического блока".В "Вызове" могли бы сыграть Сергей Бурунов, Владимир Машков, Татьяна Догилева. Также в дримкасте Шипенко называл Полину Агурееву, Олега Новицкого и Петра Дубровина. Но все еще возможно.Туристы в космосе появились в начале 2000-х. Первым был американский предприниматель итальянского происхождения Дэннис Тито. После него летали преимущественно бизнесмены из разных стран. В 2015-м планировалось путешествие певицы Сары Брайтман, но в итоге она отказалась.Несмотря на внушительную стоимость подготовки к полету для туриста (несколько десятков миллионов долларов), желающих много. И вот теперь в космосе впервые побывают киноактриса и режиссер.Удовольствие от невесомости "киноэкипаж" уже получил. По признанию Юлии Пересильд, они запаслись большим количеством бумажных пакетов, но обошлось."Мы жалели, что только один раз слетали в невесомость", — говорит актриса.Французский, английский, испанский и русский — главные языки трансляции запуска в космос. Причем доступна она будет из любой точки мира.Цифры проекта внушительные. Целых 12 дней "киноэкипаж" проведет в космосе — возвращение намечено на 17 октября. Примерно 35-40 минут съемочного материала, как надеется Шипенко, войдет в финальный монтаж. По его словам, он хочет, "чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе".Эфир запуска с Байконура можно посмотреть в режиме реального времени. Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем будет вестись онлайн на сайте и в соцсетях Первого канала, а также на онлайн-платформе Start и в кинотеатре "Москино Космос".

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фильм, космос, мкс