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Погодные рекорды Молдовы 5 октября
Погодные рекорды Молдовы 5 октября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Самое холодное 5 октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1946 году в этот день температура воздуха составила -3,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум пятого октября зафиксировали в 2006 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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синоптики, погода, климат

Погодные рекорды Молдовы 5 октября

00:01 05.10.2021
152
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкДевушка с собакой в сквере в центре Новосибирска
Девушка с собакой в сквере в центре Новосибирска - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Самое холодное 5 октября на территории Молдовы было зарегистрировано более семидесяти лет назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1946 году в этот день температура воздуха составила -3,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум пятого октября зафиксировали в 2006 году. Тогда термометры показали +29,1 градуса.
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Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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