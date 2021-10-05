Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Обстановка у здания Генеральной прокуратуры
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211005/predsedatel-obse-pribudet-vizitom-moldovu-45281814.html
Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
Председатель ОБСЕ посетит Молдову второй раз за год. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T16:42+0300
2021-10-05T16:42+0300
политика
в молдове
молдова
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2863/02/28630240_0:0:2545:1432_1920x0_80_0_0_6459af2166fd543cc79f9b69e0c12047.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде прибудет с визитом в Молдову 6 октября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). В программе визита шведского чиновника - встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским. "На встречах с молдавскими официальными лицами будет обсуждаться процесс приднестровского урегулирования, а также вопросы региональной безопасности в повестке дня ОБСЕ", - говорится в сообщении МИДЕИ. Визит также предоставит возможность обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-шведского диалога.Ранее Линде уже посещала Молдову с официальным визитом в феврале.
https://ru.sputnik.md/20210916/problema-pridnestrovskie-nomera-missii-obse-kishinev-44807504.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2863/02/28630240_0:0:2261:1696_1920x0_80_0_0_5f888ac67d9a73d83ff310f99bc36e22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, обсе

Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову

16:42 05.10.2021
133
© Photo : OSCE / Mikhail EvstafievФлаги ОБСЕ
Флаги ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Председатель ОБСЕ посетит Молдову второй раз за год.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде прибудет с визитом в Молдову 6 октября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
В программе визита шведского чиновника - встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским.
"На встречах с молдавскими официальными лицами будет обсуждаться процесс приднестровского урегулирования, а также вопросы региональной безопасности в повестке дня ОБСЕ", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 16.09.2021
Общество
Проблему приднестровских номеров обсудили в офисе миссии ОБСЕ в Кишиневе
16 сентября, 19:37
304
Визит также предоставит возможность обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-шведского диалога.
Ранее Линде уже посещала Молдову с официальным визитом в феврале.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:21Обстановка у здания Генеральной прокуратуры
17:57Первые заявления Стояногло после отстранения с должности генпрокурора
17:50Звездное кино: запуск корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
17:23"Мелочь, но приятно" - голкипер Намашко - об истории в "Кешле"
17:16Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
16:58На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
16:42Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
16:26Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
15:57На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
15:35Правительству Румынии вынесен вотум недоверия
15:06Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
14:37Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
14:10В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"
14:02Высший совет прокуроров разрешил проверку в отношении Стояногло
13:41Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
13:12Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
12:43Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД
12:14Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
11:49Какую цену на газ и на какой срок просит Молдова у "Газпрома"
11:27Провал США в Афганистане и волна беженцев — что тревожит жителей Европы