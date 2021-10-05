https://ru.sputnik.md/20211005/predsedatel-obse-pribudet-vizitom-moldovu-45281814.html
Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
Председатель ОБСЕ посетит Молдову второй раз за год. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T16:42+0300
2021-10-05T16:42+0300
2021-10-05T16:42+0300
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде прибудет с визитом в Молдову 6 октября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ). В программе визита шведского чиновника - встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским. "На встречах с молдавскими официальными лицами будет обсуждаться процесс приднестровского урегулирования, а также вопросы региональной безопасности в повестке дня ОБСЕ", - говорится в сообщении МИДЕИ. Визит также предоставит возможность обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-шведского диалога.Ранее Линде уже посещала Молдову с официальным визитом в феврале.
https://ru.sputnik.md/20210916/problema-pridnestrovskie-nomera-missii-obse-kishinev-44807504.html
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в молдове, молдова, обсе
Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
Председатель ОБСЕ посетит Молдову второй раз за год.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде прибудет с визитом в Молдову 6 октября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
В программе визита шведского чиновника - встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским.
"На встречах с молдавскими официальными лицами будет обсуждаться процесс приднестровского урегулирования, а также вопросы региональной безопасности в повестке дня ОБСЕ", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Визит также предоставит возможность обсудить приоритеты двусторонней повестки дня и пути активизации молдавско-шведского диалога.
Ранее Линде уже посещала Молдову с официальным визитом в феврале.