https://ru.sputnik.md/20211005/premer-rumynia-votum-nedoveriya-45279202.html

Правительству Румынии вынесен вотум недоверия

Правительству Румынии вынесен вотум недоверия

Премьер Румынии отправлен в отставку в результате вотума недоверия

2021-10-05T15:35+0300

2021-10-05T15:35+0300

2021-10-05T15:50+0300

в мире

политика

румыния

отставка

вотум недоверия

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Депутаты парламента Румынии отправили в отставку премьера Флорина Кыцу. Рассмотрение вотума недоверия правительству прошло во вторник на объединенном пленарном заседании Палаты депутатов и румынского Сената.По итогам набралось большинство в поддержку отставки главы кабмина, сформированное из голосов депутатов социал-демократов (PSD), Союза спасения Румынии (USR) и Альянса за объединение румын (AUR). Голосование проходило открыто. Парламентарии Национал-либеральной партии, как и бывший премьер Людовик Орбан, воздержались от голосования. Что дальшеДалее президент Румынии Клаус Йоханнис пригласит в президентский дворец в Котрочень лидеров партий, представленных в парламенте, для начала консультации по формированию большинства и назначения нового премьера. После консультаций с парламентскими фракциями Йоханнис должен предложить кандидатуру на пост главы кабмина. Кандидат в течение десяти дней должен подготовить программу правления, собрать команду и получить вотум доверия парламента. Возможные досрочные выборыДосрочные выборы возможны в случае, если парламент в течение 60 дней дважды не поддержит двух кандидатов в премьеры.

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2021

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Виктор Чобану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/893/23/8932314_608:0:1824:1215_100x100_80_0_0_d6c9492d18bf11ceb8b8d3533a0a20aa.jpg

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в мире, румыния, отставка, вотум недоверия