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Правительству Румынии вынесен вотум недоверия
Правительству Румынии вынесен вотум недоверия
Премьер Румынии отправлен в отставку в результате вотума недоверия
2021-10-05T15:35+0300
2021-10-05T15:50+0300
в мире
политика
румыния
отставка
вотум недоверия
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Депутаты парламента Румынии отправили в отставку премьера Флорина Кыцу. Рассмотрение вотума недоверия правительству прошло во вторник на объединенном пленарном заседании Палаты депутатов и румынского Сената.По итогам набралось большинство в поддержку отставки главы кабмина, сформированное из голосов депутатов социал-демократов (PSD), Союза спасения Румынии (USR) и Альянса за объединение румын (AUR). Голосование проходило открыто. Парламентарии Национал-либеральной партии, как и бывший премьер Людовик Орбан, воздержались от голосования. Что дальшеДалее президент Румынии Клаус Йоханнис пригласит в президентский дворец в Котрочень лидеров партий, представленных в парламенте, для начала консультации по формированию большинства и назначения нового премьера. После консультаций с парламентскими фракциями Йоханнис должен предложить кандидатуру на пост главы кабмина. Кандидат в течение десяти дней должен подготовить программу правления, собрать команду и получить вотум доверия парламента. Возможные досрочные выборыДосрочные выборы возможны в случае, если парламент в течение 60 дней дважды не поддержит двух кандидатов в премьеры.
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в мире, румыния, отставка, вотум недоверия

Правительству Румынии вынесен вотум недоверия

15:35 05.10.2021 (обновлено: 15:50 05.10.2021)
211
© Inquam Photos / GEORGE CALINFlorin Cîțu
Florin Cîțu - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Inquam Photos / GEORGE CALIN
Виктор Чобану - Sputnik Молдова
Виктор Чобану
Все материалы
Большинство румынских парламентариев поддержали вотум недоверия премьер-министру.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Депутаты парламента Румынии отправили в отставку премьера Флорина Кыцу.
Рассмотрение вотума недоверия правительству прошло во вторник на объединенном пленарном заседании Палаты депутатов и румынского Сената.
По итогам набралось большинство в поддержку отставки главы кабмина, сформированное из голосов депутатов социал-демократов (PSD), Союза спасения Румынии (USR) и Альянса за объединение румын (AUR).
Голосование проходило открыто.
Парламентарии Национал-либеральной партии, как и бывший премьер Людовик Орбан, воздержались от голосования.

Что дальше

Далее президент Румынии Клаус Йоханнис пригласит в президентский дворец в Котрочень лидеров партий, представленных в парламенте, для начала консультации по формированию большинства и назначения нового премьера.
После консультаций с парламентскими фракциями Йоханнис должен предложить кандидатуру на пост главы кабмина. Кандидат в течение десяти дней должен подготовить программу правления, собрать команду и получить вотум доверия парламента.

Возможные досрочные выборы

Досрочные выборы возможны в случае, если парламент в течение 60 дней дважды не поддержит двух кандидатов в премьеры.
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