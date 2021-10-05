https://ru.sputnik.md/20211005/prigorod-kishinev-avtobus-45272378.html

На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов

На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов

На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов

2021-10-05T15:57+0300

2021-10-05T15:57+0300

2021-10-05T15:57+0300

общество

кишинев

ион чебан

автобусы

примэрия кишинева

пригород

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Десять новых автобусов ISUZU прибыли в пригороды молдавской столицы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.Новые единицы общественного транспорта пополнят следующие маршруты:"Всего предприятие "Городской автобусный парк" получило 34 новых автобуса ISUZU, 25 из них уже функционируют, а девять находятся на стадии оформления документов. Остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи", – заявил Чебан. Следует отметить, что еще 27 автобусов марок MAN, VOLVO и VDL, закупленных муниципалитетом в этом году, уже курсируют по пригородным маршрутам. Еще 11 автобусов, по словам примара, планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время после прохождения технических проверок, а последние 20 единиц будут получены в октябре и ноябре.В общей сложности в нынешнем году муниципалитет приобрел 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL.

кишинев

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2021

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кишинев, ион чебан, автобусы, примэрия кишинева, пригород