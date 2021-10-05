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На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
2021-10-05T15:57+0300
2021-10-05T15:57+0300
общество
кишинев
ион чебан
автобусы
примэрия кишинева
пригород
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Десять новых автобусов ISUZU прибыли в пригороды молдавской столицы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.Новые единицы общественного транспорта пополнят следующие маршруты:"Всего предприятие "Городской автобусный парк" получило 34 новых автобуса ISUZU, 25 из них уже функционируют, а девять находятся на стадии оформления документов. Остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи", – заявил Чебан. Следует отметить, что еще 27 автобусов марок MAN, VOLVO и VDL, закупленных муниципалитетом в этом году, уже курсируют по пригородным маршрутам. Еще 11 автобусов, по словам примара, планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время после прохождения технических проверок, а последние 20 единиц будут получены в октябре и ноябре.В общей сложности в нынешнем году муниципалитет приобрел 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL.
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кишинев, ион чебан, автобусы, примэрия кишинева, пригород

На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов

15:57 05.10.2021
82
© Sputnik / Miroslav RotariКишиневские автобусы. Архивное фото
Кишиневские автобусы. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Дмитрий Терехов
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Еще девять автобусов находятся на стадии оформления документов.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Десять новых автобусов ISUZU прибыли в пригороды молдавской столицы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Новые единицы общественного транспорта пополнят следующие маршруты:
№ 11 (Дурлешты) – 2 ;
№ 18 (Сынжера) – 1;
№ 44 (Ревака) – 1;
№ 49 (Бэчой) – 1;
№ 39 (Бык) –1;
№ 46 (Гидигич) – 1;
№ 2 (Крикова) – 2;
№ 33 (Добруджа) – 1;
"Всего предприятие "Городской автобусный парк" получило 34 новых автобуса ISUZU, 25 из них уже функционируют, а девять находятся на стадии оформления документов. Остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи", – заявил Чебан.
Следует отметить, что еще 27 автобусов марок MAN, VOLVO и VDL, закупленных муниципалитетом в этом году, уже курсируют по пригородным маршрутам.
Еще 11 автобусов, по словам примара, планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время после прохождения технических проверок, а последние 20 единиц будут получены в октябре и ноябре.
В общей сложности в нынешнем году муниципалитет приобрел 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL.
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