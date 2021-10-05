https://ru.sputnik.md/20211005/prigorod-kishinev-avtobus-45272378.html
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
2021-10-05T15:57+0300
2021-10-05T15:57+0300
2021-10-05T15:57+0300
общество
кишинев
ион чебан
автобусы
примэрия кишинева
пригород
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Десять новых автобусов ISUZU прибыли в пригороды молдавской столицы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.Новые единицы общественного транспорта пополнят следующие маршруты:"Всего предприятие "Городской автобусный парк" получило 34 новых автобуса ISUZU, 25 из них уже функционируют, а девять находятся на стадии оформления документов. Остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи", – заявил Чебан. Следует отметить, что еще 27 автобусов марок MAN, VOLVO и VDL, закупленных муниципалитетом в этом году, уже курсируют по пригородным маршрутам. Еще 11 автобусов, по словам примара, планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время после прохождения технических проверок, а последние 20 единиц будут получены в октябре и ноябре.В общей сложности в нынешнем году муниципалитет приобрел 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL.
кишинев
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, ион чебан, автобусы, примэрия кишинева, пригород
На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
Еще девять автобусов находятся на стадии оформления документов.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Десять новых автобусов ISUZU прибыли в пригороды молдавской столицы. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Новые единицы общественного транспорта пополнят следующие маршруты:
"Всего предприятие "Городской автобусный парк" получило 34 новых автобуса ISUZU, 25 из них уже функционируют, а девять находятся на стадии оформления документов. Остальные транспортные средства прибудут в Кишинев до конца года, согласно договору купли-продажи", – заявил Чебан.
Следует отметить, что еще 27 автобусов марок MAN, VOLVO и VDL, закупленных муниципалитетом в этом году, уже курсируют по пригородным маршрутам.
Еще 11 автобусов, по словам примара, планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время после прохождения технических проверок, а последние 20 единиц будут получены в октябре и ноябре.
В общей сложности в нынешнем году муниципалитет приобрел 100 новых автобусов ISUZU и 58 автобусов с пробегом MAN, VOLVO и VDL.