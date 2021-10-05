Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Ситуация у Генеральной прокуратуры
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211005/protiv-covid-19-moldovu-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-avstrii-45286203.html
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
2021-10-05T19:40+0300
2021-10-05T19:40+0300
коронавирус
в молдове
молдова
австрия
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3038/18/30381830_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_167b833482106a842de63f0f725f1bf8.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт - Spunik. В Кишинев прибыла гуманитарная помощь для борьбы с пандемией от Австрии. Об этом сообщили в Минздраве. Как отметили в министерстве, Австрия передала нашей стране партию медицинского оборудования и устройств, которые направят в Институт скорой медицинской помощи. В партии помощи - спецодежда для медперсонала и пациентов, 38 больничных коек, отражатель холодного света, два электрокоагулятора и другое.На церемонии получения помощи присутствовала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, которая выразила благодарность австрийским властям. В свою очередь, посол Австрии в Кишиневе Стелла Аваллоне подтвердила, что ее страна поддерживает Молдову во всех сферах деятельности."Пандемия COVID-19 и ее глобальные последствия показали нам, насколько важно укреплять наши глобальные системы здравоохранения в духе международной солидарности и взаимопомощи", - заявила Аваллоне. С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 298 310 случаев заражения COVID-19, 6877 человек умерли от осложнений на фоне коронавируса. При этом на данный момент полную схему вакцинации прошли 793 002 человека.
https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html
молдова
австрия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3038/18/30381830_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_61d7bc02da17ae886d93001048d3dd7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, австрия, гуманитарная помощь

Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии

19:40 05.10.2021
315
© Sputnik / Anatolii KiriakСпецодежда медицинского работника
Спецодежда медицинского работника - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Очередная гуманитарная помощь доставлена в Молдову.
КИШИНЕВ, 5 окт - Spunik. В Кишинев прибыла гуманитарная помощь для борьбы с пандемией от Австрии. Об этом сообщили в Минздраве.
Как отметили в министерстве, Австрия передала нашей стране партию медицинского оборудования и устройств, которые направят в Институт скорой медицинской помощи. В партии помощи - спецодежда для медперсонала и пациентов, 38 больничных коек, отражатель холодного света, два электрокоагулятора и другое.
На церемонии получения помощи присутствовала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, которая выразила благодарность австрийским властям.

"Мы благодарны правительству Австрии и гражданам этой страны за поддержку, оказанную в непростой период для системы здравоохранения нашей страны. Пандемия еще раз продемонстрировала нам силу дружбы между странами и важность укрепления наших усилий перед лицом серьезной проблемы, такой, как пандемия COVID-19", - отметила Николаеску.

В свою очередь, посол Австрии в Кишиневе Стелла Аваллоне подтвердила, что ее страна поддерживает Молдову во всех сферах деятельности.
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
Коронавирус
Ученые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает
Вчера, 23:38
488
"Пандемия COVID-19 и ее глобальные последствия показали нам, насколько важно укреплять наши глобальные системы здравоохранения в духе международной солидарности и взаимопомощи", - заявила Аваллоне.
С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 298 310 случаев заражения COVID-19, 6877 человек умерли от осложнений на фоне коронавируса.
При этом на данный момент полную схему вакцинации прошли 793 002 человека.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:28Высший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора
20:22Додон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти
20:08"Поехали!": что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
19:40Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
19:14Высший совет прокуроров собирается на заседание, чтобы назначить и.о. генпрокурора
18:51Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:45НАРЭ и Совет по конкуренции могут объединить в одну структуру
18:21Ситуация у Генеральной прокуратуры
17:57Пресс-конференция после отстранения Стояногло с должности генпрокурора
17:50Звездное кино: запуск корабля "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
17:23"Мелочь, но приятно" - голкипер Намашко - об истории в "Кешле"
17:16Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
16:58На грани банкротства - перевозчики из Гагаузии требуют снижения цен на топливо
16:42Председатель ОБСЕ прибудет с визитом в Молдову
16:26Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
15:57На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
15:35Правительству Румынии вынесен вотум недоверия
15:06Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
14:37Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
14:10В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"