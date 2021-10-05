https://ru.sputnik.md/20211005/protiv-covid-19-moldovu-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-avstrii-45286203.html
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
2021-10-05T19:40+0300
2021-10-05T19:40+0300
2021-10-05T19:40+0300
коронавирус
в молдове
молдова
австрия
гуманитарная помощь
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КИШИНЕВ, 5 окт - Spunik. В Кишинев прибыла гуманитарная помощь для борьбы с пандемией от Австрии. Об этом сообщили в Минздраве. Как отметили в министерстве, Австрия передала нашей стране партию медицинского оборудования и устройств, которые направят в Институт скорой медицинской помощи. В партии помощи - спецодежда для медперсонала и пациентов, 38 больничных коек, отражатель холодного света, два электрокоагулятора и другое.На церемонии получения помощи присутствовала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, которая выразила благодарность австрийским властям. В свою очередь, посол Австрии в Кишиневе Стелла Аваллоне подтвердила, что ее страна поддерживает Молдову во всех сферах деятельности."Пандемия COVID-19 и ее глобальные последствия показали нам, насколько важно укреплять наши глобальные системы здравоохранения в духе международной солидарности и взаимопомощи", - заявила Аваллоне. С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 298 310 случаев заражения COVID-19, 6877 человек умерли от осложнений на фоне коронавируса. При этом на данный момент полную схему вакцинации прошли 793 002 человека.
https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, австрия, гуманитарная помощь
Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии
Очередная гуманитарная помощь доставлена в Молдову.
КИШИНЕВ, 5 окт - Spunik. В Кишинев прибыла гуманитарная помощь для борьбы с пандемией от Австрии. Об этом сообщили в Минздраве.
Как отметили в министерстве, Австрия передала нашей стране партию медицинского оборудования и устройств, которые направят в Институт скорой медицинской помощи. В партии помощи - спецодежда для медперсонала и пациентов, 38 больничных коек, отражатель холодного света, два электрокоагулятора и другое.
На церемонии получения помощи присутствовала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, которая выразила благодарность австрийским властям.
"Мы благодарны правительству Австрии и гражданам этой страны за поддержку, оказанную в непростой период для системы здравоохранения нашей страны. Пандемия еще раз продемонстрировала нам силу дружбы между странами и важность укрепления наших усилий перед лицом серьезной проблемы, такой, как пандемия COVID-19", - отметила Николаеску.
В свою очередь, посол Австрии в Кишиневе Стелла Аваллоне подтвердила, что ее страна поддерживает Молдову во всех сферах деятельности.
"Пандемия COVID-19 и ее глобальные последствия показали нам, насколько важно укреплять наши глобальные системы здравоохранения в духе международной солидарности и взаимопомощи", - заявила Аваллоне.
С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 298 310 случаев заражения COVID-19, 6877 человек умерли от осложнений на фоне коронавируса.
При этом на данный момент полную схему вакцинации прошли 793 002 человека.