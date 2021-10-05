https://ru.sputnik.md/20211005/protiv-covid-19-moldovu-dostavili-gumanitarnuyu-pomosch-avstrii-45286203.html

Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии

Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии

Против COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии

2021-10-05T19:40+0300

2021-10-05T19:40+0300

2021-10-05T19:40+0300

коронавирус

в молдове

молдова

австрия

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3038/18/30381830_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_167b833482106a842de63f0f725f1bf8.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - Spunik. В Кишинев прибыла гуманитарная помощь для борьбы с пандемией от Австрии. Об этом сообщили в Минздраве. Как отметили в министерстве, Австрия передала нашей стране партию медицинского оборудования и устройств, которые направят в Институт скорой медицинской помощи. В партии помощи - спецодежда для медперсонала и пациентов, 38 больничных коек, отражатель холодного света, два электрокоагулятора и другое.На церемонии получения помощи присутствовала госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, которая выразила благодарность австрийским властям. В свою очередь, посол Австрии в Кишиневе Стелла Аваллоне подтвердила, что ее страна поддерживает Молдову во всех сферах деятельности."Пандемия COVID-19 и ее глобальные последствия показали нам, насколько важно укреплять наши глобальные системы здравоохранения в духе международной солидарности и взаимопомощи", - заявила Аваллоне. С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 298 310 случаев заражения COVID-19, 6877 человек умерли от осложнений на фоне коронавируса. При этом на данный момент полную схему вакцинации прошли 793 002 человека.

https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html

молдова

австрия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, австрия, гуманитарная помощь