https://ru.sputnik.md/20211005/proval-ssha-afganistan-bezhentsy-45271758.html

Провал США в Афганистане и волна беженцев — что тревожит жителей Европы

Провал США в Афганистане и волна беженцев — что тревожит жителей Европы

Провал США в Афганистане и волна беженцев — что тревожит жителей Европы

2021-10-05T11:27+0300

2021-10-05T11:27+0300

2021-10-05T12:11+0300

общество

афганистан

беженцы

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Провал двадцатилетней операции Соединенных Штатов и их союзников в Афганистане понизил глобальный уровень безопасности и ухудшил образ США в мире. Такой вывод следует из нового соцопроса "Взгляд европейцев на вывод американских войск из Афганистана", проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу Sputnik News.Проблему с беженцами должны решать СШАЖителей Европы тревожит вал афганских беженцев, который может захлестнуть Европу. Основной груз проблем здесь должны принять на себя Соединенные Штаты, считают европейцы.Так, во Франции число респондентов, которые считают, что беженцев должны принимать США, существенно выше тех, кто думает, что проблему афганских беженцев необходимо решать Европе — 63% против 46%.Похожая картина наблюдается во всех странах, где проводился опрос: 75% против 67% в Великобритании; 82% против 73% в Италии; 85% против 80% в Испании.Откроют ли в Молдове лагеря беженцевВ августе Молдова присоединилась к совместной декларации ряда стран, опубликованной на сайте Госдепартамента США. В тексте декларации, посвященной гарантиям эвакуации беженцев из Афганистана, подписавшие документ государства заявили, что у них "есть четкие ожидания <...>, что они <афганцы> смогут путешествовать в наши страны".Однако в Кишиневе, где власть взяла курс на стремительное сближение с "европейской повесткой", перспектива приема афганских беженцев не вызывает энтузиазма. Лидер правящей партии, спикер парламента Игорь Гросу сдержанно реагировал на вопрос журналистов, примет ли Молдова беженцев. "Речь идет о гуманитарном кризисе. Мы не должны оставаться безразличными", — сказал Гросу и заметил, что таких дискуссий "пока не было".Осторожная позиция Кишинева контрастирует с решительностью Киева, где власти уже заявили, что готовы принять до 5 тысяч афганских беженцев, и приняли уже первые сотни. В другой соседней стране, Румынии, также готовятся к наплыву бегущих из Афганистана людей — расширяют три из шести центров для мигрантов.При этом Евросоюз и США будут активно "выталкивать" беженцев в страны-сателлиты Восточной Европы, заявил в эфире студии Sputnik Молдова эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) и Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович."Уже были попытки всучить потоки этих беженцев странам Центральной Азии, теперь вполне вероятны попытки навязать лагеря беженцев другим странам, которых США воспринимают своими сателлитами. Объектом подобных посягательств в том числе могут стать Украина и Молдова, если Молдова не сможет сказать США и Евросоюзу свое "нет", — говорит эксперт.Ввод войск США был ошибкойПровал операции США и союзников в Афганистане был предсказуем, считают почти половина немцев (49%), более трети французов (34%) и итальянцев (36%), а также 40% британцев и 41% испанцев. Они считают, что ввод войск в Афганистан в 2001 году был ошибкой.Европейцев шокировали сцены хаоса в аэропорту Кабула и гибель афганцев, которые пытались покинуть страну на самолетах ВВС США. Более трети французов (35%), а также 41% немцев, 43% британцев, более половины итальянцев (53%) и почти половина испанцев (47%) ответили, что то, как проходил вывод войск из Афганистана, ухудшило образ США в их глазах.Мировая безопасность ослаблаБолее половины опрошенных во всех странах считают, что вывод войск из Афганистана понизил уровень мировой безопасности. Такого мнения придерживаются половина французов (50%), а также 63% немцев, более половины британцев (53%), испанцев (54%) и итальянцев (60%).Опрос проводился онлайн с 21 по 27 сентября в пяти европейских странах. В опросе приняли участие более 5 тысяч респондентов из Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании.

https://ru.sputnik.md/20211004/stolitsa-afganistan-bez-elektroenergia-45250342.html

https://ru.sputnik.md/20210907/afganskie-bezhentsy-44541840.html

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афганистан, беженцы