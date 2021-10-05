https://ru.sputnik.md/20211005/raketa-kinoekipazh-45273703.html

Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура

Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура

Ракета "киноэкипажем" стартовала с Байконура

2021-10-05T12:14+0300

2021-10-05T12:14+0300

2021-10-05T12:21+0300

россия

мкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45273399_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_b4743d8cbb87cbc14a19c2fd6d8089f1.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости с космодрома."Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Согласно данным "Роскосмоса", с момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мкс