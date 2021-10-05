https://ru.sputnik.md/20211005/raketa-kinoekipazh-45273703.html
Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
Ракета "киноэкипажем" стартовала с Байконура
2021-10-05T12:14+0300
2021-10-05T12:14+0300
2021-10-05T12:21+0300
россия
мкс
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости с космодрома."Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Согласно данным "Роскосмоса", с момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.
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россия, мкс
Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
12:14 05.10.2021 (обновлено: 12:21 05.10.2021)
Полет "Союз МС-17" к МКС займет 3 часа и 3 минуты.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik.
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости
с космодрома.
"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.
Согласно данным "Роскосмоса", с момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.