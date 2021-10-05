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Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
Ракета "киноэкипажем" стартовала с Байконура
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости с космодрома."Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Согласно данным "Роскосмоса", с момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.
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россия, мкс

Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура

12:14 05.10.2021 (обновлено: 12:21 05.10.2021)
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© POOL / Перейти в фотобанкСтарт ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
Старт ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© POOL
/
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Полет "Союз МС-17" к МКС займет 3 часа и 3 минуты.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а", передает корреспондент РИА Новости с космодрома.
"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.
Согласно данным "Роскосмоса", с момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.
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