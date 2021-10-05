https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html
Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
2021-10-05T16:26+0300
2021-10-05T16:26+0300
2021-10-05T16:46+0300
экономика
молдова
цена
энергетика
газпром
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Переговоры молдавского правительства и "Газпрома" по новому контракту, возможно, буксуют из-за вопроса снабжения голубым топливом Приднестровья. Такое предположение высказал ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Кроме того, отмечает Юшков, Европа в этом году крайне плохо подготовилась к отопительному сезону. Количество газа в европейских подземных хранилищах ныне на порядок меньше, чем в среднем в предыдущие годы. А значит, говорит эксперт, Европе придется в ходе отопительного сезона импортировать больше газа, чем обычно."А возможностей для импорта сейчас не так уж много. Весь текущий год сжиженный газ в основном уходит в Азию, поскольку там выше цены, и поставщики СПГ, естественно, хотят заработать больше. Что касается традиционных трубопроводных поставщиков, то Норвегия снижает объем добычи газа уже четвертый года подряд, Алжир – тоже. Остается Россия. Причем в 2021-ом "Газпром" вышел на второй результат в своей истории по объему поставок газа в Европу (хоть Россию и винят в нынешней ситуации). Но даже этого недостаточно, чтобы удовлетворить европейский спрос полностью", – утверждает Юшков.Парадоксальным образом, говорит эксперт, европейцы при этом затягивают запуск "Северного потока-2", артерии, которая могла бы значительно увеличить объем ежесуточной прокачки. И такое положение дел дополнительно нервирует игроков на рынке, скупающих фьючерсы и тем самым поднимающих цены все выше.По мнению аналитика, кризис в энергетике Европы создает сложности и для Молдовы в свете необходимости заключить новый договор с "Газпромом".Подписанный республикой месячный договор – это, по мнению эксперта, тот вариант, который всегда рекомендовала Европа. Таким образом Молдова "неприятно протестировала систему краткосрочных контрактов.Что касается заключения договора хотя бы на год, это, считает аналитик, по-прежнему вопрос открытый."Возможно, между сторонами сейчас идет дискуссия по поводу точки сдачи-приемки, которая должна быть зафиксирована в новом контракте. Не исключено, что "Газпром" настаивает на точке, которая позволит в долгосрочной перспективе поставлять газ в Молдову в обход Украины. Например, Венгрия подписала договор, по которому получает газ с территории Сербии и Австрии, возможно, аналогичный диалог ведется и с Молдовой, чтобы газ на ее территорию шел с юга. Но в этом случае нужно сделать так, чтобы топливо гарантированно поступало на территорию Приднестровья, которое сейчас снабжается "автоматически". В этом может быть своего рода камень преткновения в этих переговорах", – говорит Юшков.Впрочем, полагает эксперт, Молдова сохраняет шансы получить прежнюю структуру контракта с "Газпромом" с двойной системой ценообразования.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
молдова, цена, энергетика, газпром
Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
16:26 05.10.2021 (обновлено: 16:46 05.10.2021)
Кризис в энергетике Европы создает сложности для республики при заключении нового договора с российским газовым гигантом.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik.
Переговоры молдавского правительства и "Газпрома" по новому контракту, возможно, буксуют из-за вопроса снабжения голубым топливом Приднестровья. Такое предположение высказал ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радиостудии Sputnik Молдова
.
"Рекордные цены на газ, которые мы видим сейчас в Европе, все-таки в первую очередь отражают ситуацию на бирже при торговле фьючерсами, – говорит Юшков. – Тем не менее эти рекорды толкают вверх цены на реальном рынке физических отгрузок газа. Биржевой инструмент, в свою очередь, также учитывает панические ожидания, которые есть у европейских трейдеров. Приходит много негативных новостей, которые не могут не отражаться на рыночной цене газа".
Кроме того, отмечает Юшков, Европа в этом году крайне плохо подготовилась к отопительному сезону. Количество газа в европейских подземных хранилищах ныне на порядок меньше, чем в среднем в предыдущие годы. А значит, говорит эксперт, Европе придется в ходе отопительного сезона импортировать больше газа, чем обычно.
"А возможностей для импорта сейчас не так уж много. Весь текущий год сжиженный газ в основном уходит в Азию, поскольку там выше цены, и поставщики СПГ, естественно, хотят заработать больше. Что касается традиционных трубопроводных поставщиков, то Норвегия снижает объем добычи газа уже четвертый года подряд, Алжир – тоже. Остается Россия. Причем в 2021-ом "Газпром" вышел на второй результат в своей истории по объему поставок газа в Европу (хоть Россию и винят в нынешней ситуации). Но даже этого недостаточно, чтобы удовлетворить европейский спрос полностью", – утверждает Юшков.
Парадоксальным образом, говорит эксперт, европейцы при этом затягивают запуск "Северного потока-2", артерии, которая могла бы значительно увеличить объем ежесуточной прокачки. И такое положение дел дополнительно нервирует игроков на рынке, скупающих фьючерсы и тем самым поднимающих цены все выше.
По мнению аналитика, кризис в энергетике Европы создает сложности и для Молдовы в свете необходимости заключить новый договор с "Газпромом".
"Несомненно, предыдущий контракт был очень комфортным для Молдовы. Он имел уникальное ценообразование: летом была привязка к спотовым рынкам, а зимой, наоборот, когда цены на споте возрастают, привязка шла к цене на нефтепродукты. Это позволяло в среднем по году Молдове получать довольно дешевый газ", – полагает Юшков.
Подписанный республикой месячный договор – это, по мнению эксперта, тот вариант, который всегда рекомендовала Европа. Таким образом Молдова "неприятно протестировала систему краткосрочных контрактов.
Что касается заключения договора хотя бы на год, это, считает аналитик, по-прежнему вопрос открытый.
"Возможно, между сторонами сейчас идет дискуссия по поводу точки сдачи-приемки, которая должна быть зафиксирована в новом контракте. Не исключено, что "Газпром" настаивает на точке, которая позволит в долгосрочной перспективе поставлять газ в Молдову в обход Украины. Например, Венгрия подписала договор, по которому получает газ с территории Сербии и Австрии, возможно, аналогичный диалог ведется и с Молдовой, чтобы газ на ее территорию шел с юга. Но в этом случае нужно сделать так, чтобы топливо гарантированно поступало на территорию Приднестровья, которое сейчас снабжается "автоматически". В этом может быть своего рода камень преткновения в этих переговорах", – говорит Юшков.
Впрочем, полагает эксперт, Молдова сохраняет шансы получить прежнюю структуру контракта с "Газпромом" с двойной системой ценообразования.