https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html

Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"

Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"

Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"

2021-10-05T16:26+0300

2021-10-05T16:26+0300

2021-10-05T16:46+0300

экономика

молдова

цена

энергетика

газпром

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Переговоры молдавского правительства и "Газпрома" по новому контракту, возможно, буксуют из-за вопроса снабжения голубым топливом Приднестровья. Такое предположение высказал ведущий аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Кроме того, отмечает Юшков, Европа в этом году крайне плохо подготовилась к отопительному сезону. Количество газа в европейских подземных хранилищах ныне на порядок меньше, чем в среднем в предыдущие годы. А значит, говорит эксперт, Европе придется в ходе отопительного сезона импортировать больше газа, чем обычно."А возможностей для импорта сейчас не так уж много. Весь текущий год сжиженный газ в основном уходит в Азию, поскольку там выше цены, и поставщики СПГ, естественно, хотят заработать больше. Что касается традиционных трубопроводных поставщиков, то Норвегия снижает объем добычи газа уже четвертый года подряд, Алжир – тоже. Остается Россия. Причем в 2021-ом "Газпром" вышел на второй результат в своей истории по объему поставок газа в Европу (хоть Россию и винят в нынешней ситуации). Но даже этого недостаточно, чтобы удовлетворить европейский спрос полностью", – утверждает Юшков.Парадоксальным образом, говорит эксперт, европейцы при этом затягивают запуск "Северного потока-2", артерии, которая могла бы значительно увеличить объем ежесуточной прокачки. И такое положение дел дополнительно нервирует игроков на рынке, скупающих фьючерсы и тем самым поднимающих цены все выше.По мнению аналитика, кризис в энергетике Европы создает сложности и для Молдовы в свете необходимости заключить новый договор с "Газпромом".Подписанный республикой месячный договор – это, по мнению эксперта, тот вариант, который всегда рекомендовала Европа. Таким образом Молдова "неприятно протестировала систему краткосрочных контрактов.Что касается заключения договора хотя бы на год, это, считает аналитик, по-прежнему вопрос открытый."Возможно, между сторонами сейчас идет дискуссия по поводу точки сдачи-приемки, которая должна быть зафиксирована в новом контракте. Не исключено, что "Газпром" настаивает на точке, которая позволит в долгосрочной перспективе поставлять газ в Молдову в обход Украины. Например, Венгрия подписала договор, по которому получает газ с территории Сербии и Австрии, возможно, аналогичный диалог ведется и с Молдовой, чтобы газ на ее территорию шел с юга. Но в этом случае нужно сделать так, чтобы топливо гарантированно поступало на территорию Приднестровья, которое сейчас снабжается "автоматически". В этом может быть своего рода камень преткновения в этих переговорах", – говорит Юшков.Впрочем, полагает эксперт, Молдова сохраняет шансы получить прежнюю структуру контракта с "Газпромом" с двойной системой ценообразования.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

молдова, цена, энергетика, газпром