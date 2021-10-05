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Самый точный прогноз погоды: тепло и солнечно
Самый точный прогноз погоды: тепло и солнечно
Какая погода будет в Молдове 5 6 и 7 октября Gismeteo
2021-10-05T07:00+0300
2021-10-05T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Утром местами в низинах возможны слабые заморозки.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе пятого октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +18 до +20.В последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +19 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать.Праздники и народные приметыВ этот день православные почитают память пророка Ионы. Согласно Священному Писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым, поэтому в этот день нельзя ловить, есть или продавать рыбу.Именно в это время наступала настоящая осень, считали на Руси. В октябре сильный ветер срывает листья с деревьев, поэтому 5 октября еще называли Листопадной.
https://ru.sputnik.md/20211004/moldove-obyavlen-zheltyy-kod-vdol-reki-prut-45254579.html
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: тепло и солнечно

07:00 05.10.2021
149
© Sputnik / Anatolii KiriakЛюди в парке
Люди в парке - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Утром местами в низинах возможны слабые заморозки.
Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе пятого октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +18 до +20.
В последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +19 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать.
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Вчера, 16:23
375

Праздники и народные приметы

В этот день православные почитают память пророка Ионы. Согласно Священному Писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым, поэтому в этот день нельзя ловить, есть или продавать рыбу.
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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29 сентября, 18:00
351
Именно в это время наступала настоящая осень, считали на Руси. В октябре сильный ветер срывает листья с деревьев, поэтому 5 октября еще называли Листопадной.
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