https://ru.sputnik.md/20211005/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-solnechno-45257699.html

Самый точный прогноз погоды: тепло и солнечно

Самый точный прогноз погоды: тепло и солнечно

Какая погода будет в Молдове 5 6 и 7 октября Gismeteo

2021-10-05T07:00+0300

2021-10-05T07:00+0300

2021-10-05T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Утром местами в низинах возможны слабые заморозки.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +16 до +21 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе пятого октября: ночью – от +5 до +7, днем – от +18 до +20.В последующие несколько дней в республике сохранится та же температура, от +14 до +19 градусов, существенных осадков не ожидается. С 9 октября начнет постепенно холодать.Праздники и народные приметыВ этот день православные почитают память пророка Ионы. Согласно Священному Писанию, Иона побывал в чреве кита и остался невредимым, поэтому в этот день нельзя ловить, есть или продавать рыбу.Именно в это время наступала настоящая осень, считали на Руси. В октябре сильный ветер срывает листья с деревьев, поэтому 5 октября еще называли Листопадной.

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2021

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