https://ru.sputnik.md/20211005/sotssety-kinoekipazh-covid-45263547.html

Мир за сутки: что случилось с Facebook, киноэкипаж на старте и ситуация с COVID

Мир за сутки: что случилось с Facebook, киноэкипаж на старте и ситуация с COVID

Мир за сутки: что случилось с Facebook, киноэкипаж на старте и ситуация с COVID

2021-10-05T08:52+0300

2021-10-05T08:52+0300

2021-10-05T09:30+0300

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok, сообщает РИА Новости.Cервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил, что нынешний сбой в работе Facebook – крупнейший за годы его работы.По данным Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 по московскому времени, когда на западном побережье США было раннее утро. В основном жалобы на сбои поступали от пользователей из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Позже выяснилось, что сотрудники Facebook не могут попасть на свои рабочие места, поскольку их электронные бейджи перестали открывать двери. Об этом сообщил репортер New York Times.Глобальный сбой в соцсетях продлился более шести часов, после чего стали поступать сообщения о скором устранении неполадок.Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за столь долгий перебой в работе сервисов компании и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к нормальному функционированию.В компании, комментируя произошедший инцидент в работе своих сервисов, заявили, что он не привел к раскрытию данных пользователей.После полного восстановления работы Facebook заявил, что глобальный сбой был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.Сообщается, что проблемы в ходе сбоя возникли и у ряда компаний и сервисов, никак не связанных с Facebook – банков, авиакомпаний, сотовых операторов, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, к этому времени все стабильно.Эксперты считают, что последствия будут минимальны для рядового пользователя, но не для Цукерберга – он потерял около 6,6 миллиарда долларов."Киноэкипаж" корабля "Союз МС-19" готов к полетуГоскомиссия РФ на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", в котором на орбиту отправятся члены "киноэкипажа" – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 235 миллионов.На утро 5 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 235 382 458. Из них 4 808 399 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (43 8523 204). Следом идут Индия (33 834 702) и Бразилия (21 478 546).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 972 122), Россия (7 500 000), Франция (7 121 507), Турция (7 267 047), Иран (5 638 735), Аргентина (5 260 719) и Испания (4 965 399).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 572 327 случаев заражения, в Румынии – 1 274 119.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 298 310. В понедельник профильное министерство сообщило о 1078 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6877, выздоровело 281 647 человек.

https://ru.sputnik.md/20211004/sboy-skolko-poteryala-mirovaya-ekonomika-i-tsukerberg-iz-za-problem-s-facebook-45262820.html

https://ru.sputnik.md/20210807/film-mks-43699907.html

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