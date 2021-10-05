Мир за сутки: что случилось с Facebook, киноэкипаж на старте и ситуация с COVID
08:52 05.10.2021 (обновлено: 09:30 05.10.2021)
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© Sputnik / Natalya Seliverstova / Перейти в фотобанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
© Sputnik / Natalya Seliverstova/
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok, сообщает РИА Новости.
Cервис Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил, что нынешний сбой в работе Facebook – крупнейший за годы его работы.
"Сбой в работе Facebook... стал крупнейшим сбоем, который мы в Downdetector когда-либо видели, более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира", – говорится в Twitter сервиса.
По данным Downdetector, первые сообщения о неполадках появились после 18.34 по московскому времени, когда на западном побережье США было раннее утро. В основном жалобы на сбои поступали от пользователей из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Позже выяснилось, что сотрудники Facebook не могут попасть на свои рабочие места, поскольку их электронные бейджи перестали открывать двери. Об этом сообщил репортер New York Times.
Глобальный сбой в соцсетях продлился более шести часов, после чего стали поступать сообщения о скором устранении неполадок.
Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за столь долгий перебой в работе сервисов компании и заявил, что Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к нормальному функционированию.
"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger снова начинают работать онлайн. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", – написал Цукерберг в Facebook.
В компании, комментируя произошедший инцидент в работе своих сервисов, заявили, что он не привел к раскрытию данных пользователей.
После полного восстановления работы Facebook заявил, что глобальный сбой был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.
"Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать", – говорится в заявлении на сайте инженеров Facebook.
Сообщается, что проблемы в ходе сбоя возникли и у ряда компаний и сервисов, никак не связанных с Facebook – банков, авиакомпаний, сотовых операторов, YouTube, Gmail, Zoom, Netflix, к этому времени все стабильно.
Эксперты считают, что последствия будут минимальны для рядового пользователя, но не для Цукерберга – он потерял около 6,6 миллиарда долларов.
"Киноэкипаж" корабля "Союз МС-19" готов к полету
Госкомиссия РФ на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", в котором на орбиту отправятся члены "киноэкипажа" – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и последующий пуск", – сказали в пресс-службе.
Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.
С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.
7 августа, 15:51
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Ситуация с COVID-19 в мире
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 235 миллионов.
На утро 5 октября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 235 382 458. Из них 4 808 399 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (43 8523 204). Следом идут Индия (33 834 702) и Бразилия (21 478 546).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 972 122), Россия (7 500 000), Франция (7 121 507), Турция (7 267 047), Иран (5 638 735), Аргентина (5 260 719) и Испания (4 965 399).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 572 327 случаев заражения, в Румынии – 1 274 119.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 298 310. В понедельник профильное министерство сообщило о 1078 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6877, выздоровело 281 647 человек.