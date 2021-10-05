Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211005/subsidii-podorozhaniye-gaz-45276943.html
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
2021-10-05T15:06+0300
2021-10-05T15:25+0300
в молдове
молдова
субсидии
поставки газа
тариф на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838510_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5673ef8d8d8a4c4d26dbd79f23732fa5.jpg
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Правительство предоставит субсидии слоям населения, для которых предстоящее повышение тарифов на природный газ окажется болезненным. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телепередачи. По словам министра, эти субсидии будут получать в первую очередь граждане из социально-уязвимых слоев населения. "Помощь будет более щедрой для наиболее уязвимых. Те, у кого более высокое потребление, мы считаем, что они также имеют и более высокие доходы и могут осилить повышение цен. Мы окажем помощь, как это делали в Румынии, чтобы квитанция на оплату приходила уже с учетом субсидирования", – пояснил министр.Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алина Мунтяну
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Алина Мунтяну
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44838510_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b67fe33e35af8f052908055a9a47cebd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, субсидии, поставки газа, тариф на газ

Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа

15:06 05.10.2021 (обновлено: 15:25 05.10.2021)
451
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
Все материалы
Вице-премьер заверил, что определенные категории граждан будут получать субсидии в холодный период года.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Правительство предоставит субсидии слоям населения, для которых предстоящее повышение тарифов на природный газ окажется болезненным. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телепередачи.

"Правительство готово предложить пакет поддержки. Мы уже начали переговоры, расчеты, чтобы выяснить, как мы можем помочь. Поэтому независимо от того, какой рост будет этой зимой, мы позаботимся о том, чтобы наши граждане могли платить", – заявил Спыну.

По словам министра, эти субсидии будут получать в первую очередь граждане из социально-уязвимых слоев населения.
"Помощь будет более щедрой для наиболее уязвимых. Те, у кого более высокое потребление, мы считаем, что они также имеют и более высокие доходы и могут осилить повышение цен. Мы окажем помощь, как это делали в Румынии, чтобы квитанция на оплату приходила уже с учетом субсидирования", – пояснил министр.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Экономика
Какую цену на газ и на какой срок просит Молдова у "Газпрома"
11:49
1717
7
Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
000021
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:57На маршруты в пригороды Кишинева вышли 10 новых автобусов
15:35Правительству Румынии вынесен вотум недоверия
15:06Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
14:37Красносельский направил письмо Санду и призвал к активации переговоров
14:10В Кишиневе награждены участники конкурса "Учитель года-2021"
14:02Высший совет прокуроров разрешил проверку в отношении Стояногло
13:41Новые подорожания: НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо
13:12Нобелевскую премию по физике получили трое ученых
12:43Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД
12:14Ракета с "киноэкипажем" стартовала с Байконура
11:49Какую цену на газ и на какой срок просит Молдова у "Газпрома"
11:27Провал США в Афганистане и волна беженцев — что тревожит жителей Европы
11:11Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
10:51Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
10:23Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11
09:54Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд
09:27Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
08:52Мир за сутки: что случилось с Facebook, киноэкипаж на старте и ситуация с COVID
08:30Молдова в ящике Пандоры, и как путешествовать вопреки пандемии