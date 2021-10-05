https://ru.sputnik.md/20211005/subsidii-podorozhaniye-gaz-45276943.html
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
2021-10-05T15:06+0300
2021-10-05T15:06+0300
2021-10-05T15:25+0300
в молдове
молдова
субсидии
поставки газа
тариф на газ
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Правительство предоставит субсидии слоям населения, для которых предстоящее повышение тарифов на природный газ окажется болезненным. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телепередачи. По словам министра, эти субсидии будут получать в первую очередь граждане из социально-уязвимых слоев населения. "Помощь будет более щедрой для наиболее уязвимых. Те, у кого более высокое потребление, мы считаем, что они также имеют и более высокие доходы и могут осилить повышение цен. Мы окажем помощь, как это делали в Румынии, чтобы квитанция на оплату приходила уже с учетом субсидирования", – пояснил министр.Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
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в молдове, молдова, субсидии, поставки газа, тариф на газ
Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа
15:06 05.10.2021 (обновлено: 15:25 05.10.2021)
Вице-премьер заверил, что определенные категории граждан будут получать субсидии в холодный период года.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik.
Правительство предоставит субсидии слоям населения, для которых предстоящее повышение тарифов на природный газ окажется болезненным. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну
в эфире телепередачи.
"Правительство готово предложить пакет поддержки. Мы уже начали переговоры, расчеты, чтобы выяснить, как мы можем помочь. Поэтому независимо от того, какой рост будет этой зимой, мы позаботимся о том, чтобы наши граждане могли платить", – заявил Спыну.
По словам министра, эти субсидии будут получать в первую очередь граждане из социально-уязвимых слоев населения.
"Помощь будет более щедрой для наиболее уязвимых. Те, у кого более высокое потребление, мы считаем, что они также имеют и более высокие доходы и могут осилить повышение цен. Мы окажем помощь, как это делали в Румынии, чтобы квитанция на оплату приходила уже с учетом субсидирования", – пояснил министр.
Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.