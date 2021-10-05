https://ru.sputnik.md/20211005/subsidii-podorozhaniye-gaz-45276943.html

Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа

Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа

Кто в Молдове получит субсидии после подорожания газа

2021-10-05T15:06+0300

2021-10-05T15:06+0300

2021-10-05T15:25+0300

в молдове

молдова

субсидии

поставки газа

тариф на газ

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Правительство предоставит субсидии слоям населения, для которых предстоящее повышение тарифов на природный газ окажется болезненным. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телепередачи. По словам министра, эти субсидии будут получать в первую очередь граждане из социально-уязвимых слоев населения. "Помощь будет более щедрой для наиболее уязвимых. Те, у кого более высокое потребление, мы считаем, что они также имеют и более высокие доходы и могут осилить повышение цен. Мы окажем помощь, как это делали в Румынии, чтобы квитанция на оплату приходила уже с учетом субсидирования", – пояснил министр.Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

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2021

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, молдова, субсидии, поставки газа, тариф на газ