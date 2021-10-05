https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-gaz-evrope-45267816.html

Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд

Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд

Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд

2021-10-05T09:54+0300

2021-10-05T09:54+0300

2021-10-05T10:05+0300

экономика

цена на газ

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Цены фьючерсов на газ в Европе обновили новое рекордное значение, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара, а на 9.17 мск контракты уже приблизились к отметке в 1250 долларов, что выше расчетной цены понедельника на 7,6%.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.

https://ru.sputnik.md/20211003/energokrizis-v-evrope-povlechet-rost-tsen-na-prodovolstvie---ekspert-45226189.html

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цена на газ