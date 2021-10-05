https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-gaz-evrope-45267816.html
Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд
Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд
Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд
2021-10-05T09:54+0300
2021-10-05T09:54+0300
2021-10-05T10:05+0300
экономика
цена на газ
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Цены фьючерсов на газ в Европе обновили новое рекордное значение, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара, а на 9.17 мск контракты уже приблизились к отметке в 1250 долларов, что выше расчетной цены понедельника на 7,6%.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
https://ru.sputnik.md/20211003/energokrizis-v-evrope-povlechet-rost-tsen-na-prodovolstvie---ekspert-45226189.html
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цена на газ
Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд
09:54 05.10.2021 (обновлено: 10:05 05.10.2021) КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik.
Цены фьючерсов на газ в Европе обновили новое рекордное значение, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.
Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара, а на 9.17 мск контракты уже приблизились к отметке в 1250 долларов, что выше расчетной цены понедельника на 7,6%.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они уже поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.