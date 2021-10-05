https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

Какую цену на газ и на какой срок просит Молдова у "Газпрома"

Какую цену на газ и на какой срок просит Молдова у "Газпрома"

Какую цену на газ и срок продления просит Молдова у "Газпрома"

2021-10-05T11:49+0300

2021-10-05T11:49+0300

2021-10-05T11:49+0300

в молдове

кишинев

молдова

"газпром"

молдовагаз

андрей спыну

экономика

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Молдова рассчитывает на продление контракта с "Газпромом" как минимум на год. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Сроки продления"Молдавагаз" и правительство запросили продление контракта на год с сохранением старой формулы. Нынешняя формула с нашей точки зрения выгодна, особенно сейчас во время беспрецедентного роста на газ. Поскольку мы пока не закончили переговоры, было решено продлить контракт на месяц по формуле третьего триместра", – заявил Спыну. В то же время вице-премьер не исключил, что может быть не продление, а подписание нового контракта. Какую цену просит МолдоваПо словам Спыну, продление контракта до конца октября удалось подписать лишь с ценой в 790 долларов за тысячу кубометров голубого топлива. С этим условием согласились обе стороны."Мы рассчитываем на цену, которую предусматривает актуальный контракт, это значит максимум 220 долларов за тысячу кубометров газа в ноябре и декабре, и по 280 долларов за первый триместр будущего года", – пояснил Спыну. Как уточнил вице-премьер, Молдова готова продлить контракт на год, в течение которого будет составлена дорожная карта по решению некоторых вопросов, в первую очередь коммерческих, таких, как задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом". По данным Спыну, общая сумма долга превышает 450 миллионов долларов. В то же время он уточнил, что в переговорах не затрагивалась тема Приднестровья и газовых задолженностей левого берега Днестра, поскольку это касается приднестровской газовой компании и АО "Молдовагаз".Напомним, действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211004/spynu-gazoprovod-yassy-ungeny-kishinev-uzhe-polnostyu-funktsionalen-45255808.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, "газпром", молдовагаз, андрей спыну