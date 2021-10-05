https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html

Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов

Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов

Стало известно, когда появится универсальная вакцина от большинства штаммов вирусов

2021-10-05T23:42+0300

2021-10-05T23:42+0300

2021-10-05T23:42+0300

здоровье

вакцина

ученые

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Появление на рынке универсальной вакцины, защищающей от нескольких групп вируса, станет возможным в 2027 год, сообщила на II Международном форуме "Дни вирусологии 2021" заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко."Ближайшая цель определена 2027 годом, когда на рынок должна быть выведена хотя бы одна универсальная вакцина против гриппа А", - сказала Дарья Даниленко.Она добавила, что сейчас также ведутся разговоры о создании пан-вакцины или пан-коронавирусной вакцины, совмещающей в себе блокировку сразу нескольких штаммов вируса, передает РИА Новости."Есть заявления о том, что сейчас ведется исследование для создания пан-вакцины, защищающей от многих ОРВИ, не только гриппа и COVID-19, но и от других ОРВИ", - добавила эксперт.

https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html

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вакцина, ученые