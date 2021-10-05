https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html
Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
Стало известно, когда появится универсальная вакцина от большинства штаммов вирусов
2021-10-05T23:42+0300
2021-10-05T23:42+0300
2021-10-05T23:42+0300
здоровье
вакцина
ученые
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Появление на рынке универсальной вакцины, защищающей от нескольких групп вируса, станет возможным в 2027 год, сообщила на II Международном форуме "Дни вирусологии 2021" заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко."Ближайшая цель определена 2027 годом, когда на рынок должна быть выведена хотя бы одна универсальная вакцина против гриппа А", - сказала Дарья Даниленко.Она добавила, что сейчас также ведутся разговоры о создании пан-вакцины или пан-коронавирусной вакцины, совмещающей в себе блокировку сразу нескольких штаммов вируса, передает РИА Новости."Есть заявления о том, что сейчас ведется исследование для создания пан-вакцины, защищающей от многих ОРВИ, не только гриппа и COVID-19, но и от других ОРВИ", - добавила эксперт.
https://ru.sputnik.md/20211004/uchenye-vaktsina-covid-19-45256170.html
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вакцина, ученые
Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
Также ведутся разговоры о создании пан-вакцины или пан-коронавирусной вакцины.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Появление на рынке универсальной вакцины, защищающей от нескольких групп вируса, станет возможным в 2027 год, сообщила на II Международном форуме "Дни вирусологии 2021" заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дарья Даниленко.
"Ближайшая цель определена 2027 годом, когда на рынок должна быть выведена хотя бы одна универсальная вакцина против гриппа А", - сказала Дарья Даниленко.
Она добавила, что сейчас также ведутся разговоры о создании пан-вакцины или пан-коронавирусной вакцины, совмещающей в себе блокировку сразу нескольких штаммов вируса, передает РИА Новости
.
"Есть заявления о том, что сейчас ведется исследование для создания пан-вакцины, защищающей от многих ОРВИ, не только гриппа и COVID-19, но и от других ОРВИ", - добавила эксперт.