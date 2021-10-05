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Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами
Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами
Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами
2021-10-05T07:30+0300
2021-10-05T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. В Молдове сезон реализации яблок "Голден" начался с низкого ценового старта – четыре-шесть леев за килограмм, ниже, чем в прошлом году (шесть-восемь леев). Такие данные сообщает организация EastFruit. Высокий урожайКак сообщает организация, на садоводческих предприятиях первой причиной таких цен назвали относительно высокий урожай в 2021 году. По данным портала, садоводы утверждают, что яблоки в этом году крупные, но значительное их количество - с изъянами, "сухой сеткой", образовавшейся в результате перепадов влажности и атмосферной температуры.С учетом этого обстоятельства заготовители и трейдеры-экспортеры продолжили в отношении "Голден" ту же практику, которая применялась в процессе закупки яблок летних садов – приемка в основном осуществлялась не из садов, а из сортировочно-упаковочных подразделений агрохозяйств. Закупочные ценыВторая причина, по данным EastFruit, сравнительно скромные закупочные цены на "Голден" в начале сезона. По мнению операторов молдавского плодового рынка, заключается в том, что яблоки этого сорта обычно закладываются на длительное хранение. Как показывает опыт предыдущих трех лет, заметное увеличение спроса и цены на молдавские яблоки этого сорта в России начинается со второй половины января. Следовательно, как подчеркивают в организации, затраты на хранение с учетом подорожания энергоресурсов будут велики: "в такой ситуации трейдеры стремятся закупать только высококачественные плоды, причем по наименьшей цене".
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, яблоки

Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами

07:30 05.10.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariСупермаркет
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В целом на молдавском рынке предложение превышает спрос.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. В Молдове сезон реализации яблок "Голден" начался с низкого ценового старта – четыре-шесть леев за килограмм, ниже, чем в прошлом году (шесть-восемь леев). Такие данные сообщает организация EastFruit.

Высокий урожай

Как сообщает организация, на садоводческих предприятиях первой причиной таких цен назвали относительно высокий урожай в 2021 году.
"О каких-то конкретных показателях говорить рано, однако судя по результатам в тех садах, где уборка уже завершена, речь идет о приросте в 20-30% и более," - отметили в EastFruit.
По данным портала, садоводы утверждают, что яблоки в этом году крупные, но значительное их количество - с изъянами, "сухой сеткой", образовавшейся в результате перепадов влажности и атмосферной температуры.
С учетом этого обстоятельства заготовители и трейдеры-экспортеры продолжили в отношении "Голден" ту же практику, которая применялась в процессе закупки яблок летних садов – приемка в основном осуществлялась не из садов, а из сортировочно-упаковочных подразделений агрохозяйств.
"При этом цены на яблоки этого сорта среднего качества, для текущего потребления и не длительного хранения устанавливаются на уровне, сопоставимой с ценой на яблоки "Гала". На молдавском рынке предложение яблок и среднеспелых, и позднеспелых сортов сейчас явно превышает спрос", - подчеркнули в организации.

Закупочные цены

Вторая причина, по данным EastFruit, сравнительно скромные закупочные цены на "Голден" в начале сезона.
По мнению операторов молдавского плодового рынка, заключается в том, что яблоки этого сорта обычно закладываются на длительное хранение.
Как показывает опыт предыдущих трех лет, заметное увеличение спроса и цены на молдавские яблоки этого сорта в России начинается со второй половины января.
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Следовательно, как подчеркивают в организации, затраты на хранение с учетом подорожания энергоресурсов будут велики: "в такой ситуации трейдеры стремятся закупать только высококачественные плоды, причем по наименьшей цене".
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