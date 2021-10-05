https://ru.sputnik.md/20211005/urozhay-yablok-nekotorykh-sortov-moldove-vyshe-tseny-45258028.html

Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами

Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами

Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами

2021-10-05T07:30+0300

2021-10-05T07:30+0300

2021-10-05T07:30+0300

экономика

в молдове

молдова

яблоки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2433/28/24332877_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f12aab60ebb140b680984dc028d32a3b.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. В Молдове сезон реализации яблок "Голден" начался с низкого ценового старта – четыре-шесть леев за килограмм, ниже, чем в прошлом году (шесть-восемь леев). Такие данные сообщает организация EastFruit. Высокий урожайКак сообщает организация, на садоводческих предприятиях первой причиной таких цен назвали относительно высокий урожай в 2021 году. По данным портала, садоводы утверждают, что яблоки в этом году крупные, но значительное их количество - с изъянами, "сухой сеткой", образовавшейся в результате перепадов влажности и атмосферной температуры.С учетом этого обстоятельства заготовители и трейдеры-экспортеры продолжили в отношении "Голден" ту же практику, которая применялась в процессе закупки яблок летних садов – приемка в основном осуществлялась не из садов, а из сортировочно-упаковочных подразделений агрохозяйств. Закупочные ценыВторая причина, по данным EastFruit, сравнительно скромные закупочные цены на "Голден" в начале сезона. По мнению операторов молдавского плодового рынка, заключается в том, что яблоки этого сорта обычно закладываются на длительное хранение. Как показывает опыт предыдущих трех лет, заметное увеличение спроса и цены на молдавские яблоки этого сорта в России начинается со второй половины января. Следовательно, как подчеркивают в организации, затраты на хранение с учетом подорожания энергоресурсов будут велики: "в такой ситуации трейдеры стремятся закупать только высококачественные плоды, причем по наименьшей цене".

https://ru.sputnik.md/20210917/promyshlennoe-yabloko-v-moldove-mozhet-podeshevet-44808810.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, яблоки