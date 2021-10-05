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Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
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https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-ne-smog-naznachit-kandidata-na-post-io-prokurora-45291307.html
Высший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора
Высший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора
Члены Высшего совета прокуроров соберутся еще раз. 05.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-05T20:28+0300
2021-10-05T20:28+0300
прокуратура
александр стояногло
общество
серджиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Заседание Высшего совета прокуроров, на котором должны были выбрать исполняющего обязанности генпрокурора, не состоялось. Присутствовали лишь семь из 11 действительных членов ВСП.По поводу кандидатуры будущего и. о. генпрокурора Литвиненко сообщил, что имел место обмен мнениями между членами совета, но не назвал имя кандидата, о котором шла речь.Литвиненко заявил журналистам, что не знаком с прокурором, который ведет дело Стояногло.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по пяти статьям обвинения.Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-otstranen-45285137.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, александр стояногло, серджиу литвиненко

Высший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора

20:28 05.10.2021
601
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Члены Высшего совета прокуроров соберутся еще раз.
КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Заседание Высшего совета прокуроров, на котором должны были выбрать исполняющего обязанности генпрокурора, не состоялось. Присутствовали лишь семь из 11 действительных членов ВСП.

"Было всего семь членов. Не присутствовали четыре из 11 или пятеро из 12. Мы констатировали отсутствие кворума. Мы созвали заседание на завтра, 10.00, для того, чтобы выбрать кандидата на пост исполняющего обязанности генпрокурора", - сообщил министр.

По поводу кандидатуры будущего и. о. генпрокурора Литвиненко сообщил, что имел место обмен мнениями между членами совета, но не назвал имя кандидата, о котором шла речь.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Общество
Генпрокурор Стояногло отстранен от должности
17:16
842
18
Литвиненко заявил журналистам, что не знаком с прокурором, который ведет дело Стояногло.
"Я посмотрел в Google и увидел, что это прокурор, который арестовал Николая Китороагэ, реального руководителя прокуратуры по времена Владимира Плахотнюка", - рассказал Литвиненко.
Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по пяти статьям обвинения.
Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.
Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".
В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".
Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.
Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.
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