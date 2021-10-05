https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-razreshil-proverku-v-otnoshenii-stoyanoglo-45277072.html

Высший совет прокуроров разрешил проверку в отношении Стояногло

Высший совет прокуроров разрешил проверку в отношении Стояногло

Высший совет прокуроров рассмотрел жалобу депутата PAS, которая может позволить начать процедуру отставки генпрокурора. 05.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-05T14:02+0300

2021-10-05T14:02+0300

2021-10-05T14:16+0300

генпрокурор

pas

александр стояногло

общество

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло. По поводу решения у членов совета есть особые мнения.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.Также генерального прокурора обвинили в незаконной выплате выходного пособия экс-главе прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николаю Китороагэ.Жалобу депутата на заседании Высшего совета прокуроров представил министр юстиции, бывший депутат PAS Серджиу Литвиненко.Заседание ненадолго посетил сам Стояногло, который передал членам ВСП свои замечания после того, как совет проголосовал за то, чтобы не заслушивать генпрокурора.После длительной дискуссии между прокурорами, которые оказались в меньшинстве в ВСП, и новоизбранными членами совета - ставленниками PAS и президента Майи Санду - Высший совет прокуроров принял решение назначить прокурора Виктора Фортунэ, который должен выяснить, есть ли основания для начала уголовного преследования Стояногло. Это решение может стать основанием для начала процедуры отставки генпрокурора. Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сократили число членов Высшего совета прокуроров.Генеральный прокурор обжаловал поправки в Конституционном суде, но суд отклонил обращение.Обвинения в очерненииНапомним, на брифинге 4 октября глава Генеральной прокуратуры Александр Стояногло обвинил действующие власти в кампании по очернению генпрокурора. По его словам, после формирования нового правительства в стране была объявлена война коррупции, но по факту "главной целью стал генпрокурор".По данным Стояногло, организаторы кампании — президент Майя Санду, партия "Действие и солидарность (PAS), подконтрольные СМИ, НПО и криминальные группы. В деятельность этой группы, по словам прокурора, был вовлечен и экс-глава миссии ЕС в Молдове Петер Михалко, а одним из организаторов травли генпрокурора был бывший глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

https://ru.sputnik.md/20210930/ks-otklonil-tri-zaprosa-stoyanoglo-po-popravkam-zakon-prokurature-45165149.html

https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html

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2021

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генпрокурор, pas, александр стояногло