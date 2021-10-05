https://ru.sputnik.md/20211005/vysshiy-sovet-prokurorov-sobiraetsya-na-zasedanie-chtoby-naznachit-io-genprokurora-45290075.html

Высший совет прокуроров собирается на заседание, чтобы назначить и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров собирается на заседание, чтобы назначить и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров попытается назначить нового и. о. генпрокурора. 05.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-05T19:14+0300

2021-10-05T19:14+0300

2021-10-05T19:30+0300

прокуратура

александр стояногло

общество

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КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Высший совет прокуроров собирается на заседание, чтобы назначить исполняющего обязанности генпрокурора. Об этом журналистам сообщил министр юстиции Серджиу Литвиненко у здания генпрокуратуры, куда он прибыл для участия в заседании ВСП.Литвиненко заявил журналистам, что именно он попытался собрать членов совета на заседание.По сообщениям СМИ, генеральный прокурор Александр Стояногло и его жена Цветана Курдова задержаны. В прокуратуру прибыли офицеры Антикоррупционной прокуратуры и сотрудники Службы информации и безопасности.Во вторник, 5 октября, генпрокурор Александр Стояногло был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп.Карп обвинил генпрокурора в том, что в 2010 году Стояногло в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в Закон о борьбе с отмыванием денег, которая упростила схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат".В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат".Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона.Ранее в своих выступлениях Стояногло неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-otstranen-45285137.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, александр стояногло