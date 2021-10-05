https://ru.sputnik.md/20211005/zaderzhany-shest-sotrudnikov-mvd-45272089.html

Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД

Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД

Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД

2021-10-05T12:43+0300

2021-10-05T12:43+0300

2021-10-05T12:43+0300

общество

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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Шесть действующих и бывших сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) задержаны во вторник в ходе совместной операции Службы информации и безопасности (СИБ), Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД (SPIA) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS). По данным СИБ, речь идет о расследовании фальсификации уголовного дела, задержанные обвиняются по нескольким пунктам.Следователями был задокументирован факт фабрикации уголовного дела о преступлении сексуального характера, которое якобы совершил бывший сотрудник МВД. Как отметили в СИБ, подозреваемые, воспользовавшись своим статусом, наняли человека, который дал ложные показания, и оказали помощь в фальсификации доказательств, используя спецтехнику.В случае доказательства вины подозреваемых им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок от пяти до десяти лет.

https://ru.sputnik.md/20210929/itogi-obyskov-aeroportu-zaderzhany-13-pogranichnikov-45128355.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, мвд, арест, обыски