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Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД
Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД
Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД
2021-10-05T12:43+0300
2021-10-05T12:43+0300
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КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Шесть действующих и бывших сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) задержаны во вторник в ходе совместной операции Службы информации и безопасности (СИБ), Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД (SPIA) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS). По данным СИБ, речь идет о расследовании фальсификации уголовного дела, задержанные обвиняются по нескольким пунктам.Следователями был задокументирован факт фабрикации уголовного дела о преступлении сексуального характера, которое якобы совершил бывший сотрудник МВД. Как отметили в СИБ, подозреваемые, воспользовавшись своим статусом, наняли человека, который дал ложные показания, и оказали помощь в фальсификации доказательств, используя спецтехнику.В случае доказательства вины подозреваемых им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок от пяти до десяти лет.
https://ru.sputnik.md/20210929/itogi-obyskov-aeroportu-zaderzhany-13-pogranichnikov-45128355.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, мвд, арест, обыски

Совместная операция молдавских спецслужб: задержаны шесть сотрудников МВД

12:43 05.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausAntrenamente in forța BDS “SCORPION”
Antrenamente in forța BDS “SCORPION” - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Задержанных подозревают в том, что они якобы сфабриковали уголовное дело.
КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. Шесть действующих и бывших сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) задержаны во вторник в ходе совместной операции Службы информации и безопасности (СИБ), Службы внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД (SPIA) и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).
По данным СИБ, речь идет о расследовании фальсификации уголовного дела, задержанные обвиняются по нескольким пунктам.
Следователями был задокументирован факт фабрикации уголовного дела о преступлении сексуального характера, которое якобы совершил бывший сотрудник МВД.
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Как отметили в СИБ, подозреваемые, воспользовавшись своим статусом, наняли человека, который дал ложные показания, и оказали помощь в фальсификации доказательств, используя спецтехнику.
В случае доказательства вины подозреваемых им грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности на срок от пяти до десяти лет.
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