https://ru.sputnik.md/20211005/zemlya-moldova-inostrantsy-45187607.html

Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам

Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам

Эксперт рассказал, как иностранцы покупают землю в Молдове и как решают этот вопрос западные страны.

2021-10-05T09:00+0300

2021-10-05T09:00+0300

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Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам

Он также отметил, что подобная практика существует в Молдове уже давно и очень многие иностранные компании таким образом владеют землями в нашей стране. Видимо, в данный момент кому-то выгодно поднимать лишний ажиотаж вокруг продажи молдавских земель иностранцам. Хотя, если грамотно подойти к этому вопросу, то проблема действительно существует, и для ее решения нужно учитывать опыт цивилизованных стран Европы.Это значит, пояснил Игнат, что для того, чтобы разбить сад, необходимо образование в садоводстве, выращивание пшеницы также потребует от потенциального владельца земли соответствующих знаний. Помимо этого, существует еще целый ряд непростых требований, из-за которых даже дети часто не могут унаследовать земельный участок родителей, поскольку не соответствуют какому-либо условию.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в мире, молдова