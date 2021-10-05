Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211005/zemlya-moldova-inostrantsy-45187607.html
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Эксперт рассказал, как иностранцы покупают землю в Молдове и как решают этот вопрос западные страны.
2021-10-05T09:00+0300
2021-10-05T10:16+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в мире
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/01/45188991_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_4c33c089517cb2a6fcc8d150709a7a68.jpg
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Он также отметил, что подобная практика существует в Молдове уже давно и очень многие иностранные компании таким образом владеют землями в нашей стране. Видимо, в данный момент кому-то выгодно поднимать лишний ажиотаж вокруг продажи молдавских земель иностранцам. Хотя, если грамотно подойти к этому вопросу, то проблема действительно существует, и для ее решения нужно учитывать опыт цивилизованных стран Европы.Это значит, пояснил Игнат, что для того, чтобы разбить сад, необходимо образование в садоводстве, выращивание пшеницы также потребует от потенциального владельца земли соответствующих знаний. Помимо этого, существует еще целый ряд непростых требований, из-за которых даже дети часто не могут унаследовать земельный участок родителей, поскольку не соответствуют какому-либо условию.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/01/45188991_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_6814d1d11c86a3639b148141da4f6ca9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в мире, молдова

Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам

09:00 05.10.2021 (обновлено: 10:16 05.10.2021)
170
Радио
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рассказал, как иностранцы покупают землю в Молдове, кто поднимает вопрос продажи земли и как решают этот вопрос западные страны.

"Тему продажи земли иностранцам в Молдове время от времени поднимают на флаг те, кому нечего делать. Такая проблема есть, но ее успешно решают. Создается SRL, в котором учредителем берут молдаванина. Платят ему условные сто лей на закуску и выпивку и в рамках этого SRL покупают хоть половину Молдовы, – схема очень простая", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Анатолий Игнат.

Он также отметил, что подобная практика существует в Молдове уже давно и очень многие иностранные компании таким образом владеют землями в нашей стране. Видимо, в данный момент кому-то выгодно поднимать лишний ажиотаж вокруг продажи молдавских земель иностранцам. Хотя, если грамотно подойти к этому вопросу, то проблема действительно существует, и для ее решения нужно учитывать опыт цивилизованных стран Европы.

"Там нет проблемы продать землю иностранцу, но нужно соответствовать ряду условий. Для покупки земли необходимо иметь гражданство страны, владеть государственным языком и иметь профильное образование, с учетом которого потенциальный владелец планирует эту землю использовать", – говорит эксперт.

Это значит, пояснил Игнат, что для того, чтобы разбить сад, необходимо образование в садоводстве, выращивание пшеницы также потребует от потенциального владельца земли соответствующих знаний. Помимо этого, существует еще целый ряд непростых требований, из-за которых даже дети часто не могут унаследовать земельный участок родителей, поскольку не соответствуют какому-либо условию.
100001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:11Новый "желтый код": по Молдове ударят заморозки
10:51Глава Минсельхоза не исключил дальнейшего подорожания хлеба
10:23Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11
09:54Цена на газ в Европе побила новый исторический рекорд
09:27Где в Кишиневе 5 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
08:52Мир за сутки: что случилось с Facebook, киноэкипаж на старте и ситуация с COVID
08:30Молдова в ящике Пандоры, и как путешествовать вопреки пандемии
08:00Мокану: мракобесие молдаван "убивает" врачей
07:30Урожай яблок некоторых сортов в Молдове выше прошлогоднего: что с ценами
07:00Самый точный прогноз погоды: тепло и солнечно
00:01Погодные рекорды Молдовы 5 октября
ВчераУченые объяснили, почему вакцина от COVID-19 не всегда работает
ВчераСтолица Афганистана может остаться без электроэнергии
ВчераСМИ: хакеры продают данные полутора миллиардов пользователей Facebook
ВчераНеделя космонавтики - ключевые события мирового масштаба
ВчераВ США вандалы осквернили статую Джорджа Флойда
ВчераДорогой сбой - сколько потеряла мировая экономика и Цукерберг из-за проблем с Facebook
ВчераКурс валют на вторник: евро подорожает, доллар слегка отступит
ВчераЛаура Ковеси и Михаил Саакашвили – успешно ли они боролись с коррупцией