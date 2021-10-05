https://ru.sputnik.md/20211005/zemlya-moldova-inostrantsy-45187607.html
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Эксперт рассказал, как иностранцы покупают землю в Молдове и как решают этот вопрос западные страны.
2021-10-05T09:00+0300
2021-10-05T09:00+0300
2021-10-05T10:16+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в мире
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/01/45188991_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_4c33c089517cb2a6fcc8d150709a7a68.jpg
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
Он также отметил, что подобная практика существует в Молдове уже давно и очень многие иностранные компании таким образом владеют землями в нашей стране. Видимо, в данный момент кому-то выгодно поднимать лишний ажиотаж вокруг продажи молдавских земель иностранцам. Хотя, если грамотно подойти к этому вопросу, то проблема действительно существует, и для ее решения нужно учитывать опыт цивилизованных стран Европы.Это значит, пояснил Игнат, что для того, чтобы разбить сад, необходимо образование в садоводстве, выращивание пшеницы также потребует от потенциального владельца земли соответствующих знаний. Помимо этого, существует еще целый ряд непростых требований, из-за которых даже дети часто не могут унаследовать земельный участок родителей, поскольку не соответствуют какому-либо условию.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/01/45188991_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_6814d1d11c86a3639b148141da4f6ca9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в мире, молдова
Игнат: де-факто землю в Молдове давно продают иностранцам
09:00 05.10.2021 (обновлено: 10:16 05.10.2021)
Эксперт рассказал, как иностранцы покупают землю в Молдове, кто поднимает вопрос продажи земли и как решают этот вопрос западные страны.
"Тему продажи земли иностранцам в Молдове время от времени поднимают на флаг те, кому нечего делать. Такая проблема есть, но ее успешно решают. Создается SRL, в котором учредителем берут молдаванина. Платят ему условные сто лей на закуску и выпивку и в рамках этого SRL покупают хоть половину Молдовы, – схема очень простая", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Анатолий Игнат.
Он также отметил, что подобная практика существует в Молдове уже давно и очень многие иностранные компании таким образом владеют землями в нашей стране. Видимо, в данный момент кому-то выгодно поднимать лишний ажиотаж вокруг продажи молдавских земель иностранцам. Хотя, если грамотно подойти к этому вопросу, то проблема действительно существует, и для ее решения нужно учитывать опыт цивилизованных стран Европы.
"Там нет проблемы продать землю иностранцу, но нужно соответствовать ряду условий. Для покупки земли необходимо иметь гражданство страны, владеть государственным языком и иметь профильное образование, с учетом которого потенциальный владелец планирует эту землю использовать", – говорит эксперт.
Это значит, пояснил Игнат, что для того, чтобы разбить сад, необходимо образование в садоводстве, выращивание пшеницы также потребует от потенциального владельца земли соответствующих знаний. Помимо этого, существует еще целый ряд непростых требований, из-за которых даже дети часто не могут унаследовать земельный участок родителей, поскольку не соответствуют какому-либо условию.