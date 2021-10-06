https://ru.sputnik.md/20211006/45290451.html

Почему задержан Стояногло

Почему задержан Стояногло

Почему задержан Стояногло

2021-10-06T08:30+0300

2021-10-06T08:30+0300

2021-10-06T08:30+0300

радио

молдова

генпрокурор

александр стояногло

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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры. "Это месть президента", — успел сказать Стояногло журналистам.Во вторник, пятого октября, генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил Виктора Фортунэ, прокурора из Антикоррупционной прокуратуры, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях генпрокурор неоднократно опровергал эти обвинения.А также – падение популярных сайтов на семь часов продемонстрировали, насколько мы зависимы от интернета. Сбудутся ли мрачные предсказания фантастов и не ждет ли нас информационный коллапс? Обо всем этом расскажут эксперты – политолог Сергей Манастырлы и IT-эксперт Вячеслав Кунев.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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