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Почему задержан Стояногло
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Почему задержан Стояногло
Почему задержан Стояногло
Почему задержан Стояногло
2021-10-06T08:30+0300
2021-10-06T08:30+0300
радио
молдова
генпрокурор
александр стояногло
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Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры. "Это месть президента", — успел сказать Стояногло журналистам.Во вторник, пятого октября, генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил Виктора Фортунэ, прокурора из Антикоррупционной прокуратуры, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях генпрокурор неоднократно опровергал эти обвинения.А также – падение популярных сайтов на семь часов продемонстрировали, насколько мы зависимы от интернета. Сбудутся ли мрачные предсказания фантастов и не ждет ли нас информационный коллапс? Обо всем этом расскажут эксперты – политолог Сергей Манастырлы и IT-эксперт Вячеслав Кунев.
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молдова, генпрокурор, александр стояногло, видео

Почему задержан Стояногло

08:30 06.10.2021
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© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем задержание генпрокурора и говорим о том, "упадет" ли весь интернет.
Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа. В сопровождении сотрудников СИБ его вывели из здания прокуратуры. "Это месть президента", — успел сказать Стояногло журналистам.
Во вторник, пятого октября, генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил Виктора Фортунэ, прокурора из Антикоррупционной прокуратуры, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях генпрокурор неоднократно опровергал эти обвинения.
А также – падение популярных сайтов на семь часов продемонстрировали, насколько мы зависимы от интернета. Сбудутся ли мрачные предсказания фантастов и не ждет ли нас информационный коллапс?
Обо всем этом расскажут эксперты – политолог Сергей Манастырлы и IT-эксперт Вячеслав Кунев.
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