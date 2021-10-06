https://ru.sputnik.md/20211006/adel-predstavila-svoyu-novuyu-pesnyu-45324011.html

Адель представила свою новую песню

Адель представила свою новую песню

Adele Адель представила новый трек

2021-10-06T23:30+0300

2021-10-06T23:30+0300

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общество

в мире

англия

певица

песня

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard, издание цитирует РИА Новости.Релиз трека Easy on me запланирован на 15 октября нынешнего года.Ролик продолжительностью 21 секунду певица разместила в личном Twitter-аккаунте. Адель едет на автомобиле и включает автомагнитолу, при этом звучит отрывок из нового трека.Третий и на данный момент последний диск Адель вышел в 2015 году. На 59-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" он был признан лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом.

https://ru.sputnik.md/20170213/adele-zavoevala-grjemmi-za-pesnju-hello-kategoria-zapisi-goda-11219009.html

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в мире, англия, певица, песня