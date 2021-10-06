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https://ru.sputnik.md/20211006/adel-predstavila-svoyu-novuyu-pesnyu-45324011.html
Адель представила свою новую песню
Адель представила свою новую песню
Adele Адель представила новый трек
2021-10-06T23:30+0300
2021-10-06T23:30+0300
общество
в мире
англия
певица
песня
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard, издание цитирует РИА Новости.Релиз трека Easy on me запланирован на 15 октября нынешнего года.Ролик продолжительностью 21 секунду певица разместила в личном Twitter-аккаунте. Адель едет на автомобиле и включает автомагнитолу, при этом звучит отрывок из нового трека.Третий и на данный момент последний диск Адель вышел в 2015 году. На 59-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" он был признан лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом.
https://ru.sputnik.md/20170213/adele-zavoevala-grjemmi-za-pesnju-hello-kategoria-zapisi-goda-11219009.html
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в мире, англия, певица, песня

Адель представила свою новую песню

23:30 06.10.2021
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© AP Photo / Invision / Chris PizzelloAdele
Adele - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Трек, фрагмент которого обнародовала британская звезда, называется Easy on me.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Адель объявила о выходе новой песни, сообщает Billboard, издание цитирует РИА Новости.
Релиз трека Easy on me запланирован на 15 октября нынешнего года.
Ролик продолжительностью 21 секунду певица разместила в личном Twitter-аккаунте. Адель едет на автомобиле и включает автомагнитолу, при этом звучит отрывок из нового трека.
Третий и на данный момент последний диск Адель вышел в 2015 году. На 59-й церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" он был признан лучшим альбомом года и лучшим вокальным поп-альбомом.
Adele - Sputnik Молдова, 1920, 13.02.2017
Культура
Адель получила "Грэмми" за песню "Hello" в номинации "Запись года"
13 февраля 2017, 09:14
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