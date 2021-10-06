https://ru.sputnik.md/20211006/agentstve-gosudarstvennykh-uslug-snizyat-tseny-45317103.html
В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным
В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным
В Агентстве государственных услуг снизят цены: что станет дешевле и бесплатно
2021-10-06T18:16+0300
2021-10-06T18:16+0300
2021-10-06T18:29+0300
общество
в молдове
молдова
агентство государственных услуг
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. С 1 ноября цены на некоторые услуги в Агентстве государственных услуг (АГУ) понизятся. Такое решение было принято на заседании правительства в среду. Так, регистрация брака станет бесплатной, на данный момент стоимость этой услуги - 260 леев. Бесплатной будет также подача заявления об утере удостоверения личности, сегодня за это граждане платят 50 леев.Список услуг, на которые будут снижены цены:В ближайшее время АГУ упростит доступ к услугам для граждан, проживающих постоянно за границей или находящихся за пределами страны временно, устранив некоторые бюрократические процессы.
https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-gosuslug-44471704.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, агентство государственных услуг
В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным
18:16 06.10.2021 (обновлено: 18:29 06.10.2021)
Гражданам Молдовы станут дешевле обходиться некоторые услуги, по получению или изменению документов.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. С 1 ноября цены на некоторые услуги в Агентстве государственных услуг (АГУ) понизятся. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Так, регистрация брака станет бесплатной, на данный момент стоимость этой услуги - 260 леев.
Бесплатной будет также подача заявления об утере удостоверения личности, сегодня за это граждане платят 50 леев.
Список услуг, на которые будут снижены цены:
регистрация развода — 210 леев с 1 ноября вместо 300 сегодня;
изменение имени или фамилии — 230 леев вместо 290;
изменение в записях актов гражданского состояния — 50 леев вместо 140;
первичная регистрация автомобиля в Молдове — 400 леев вместо 600;
выдача номерных знаков для автомобилей — 480 леев вместо 550;
выдача номерных знаков для прицепов и мототранспорта — 270 леев вместо 350;
регистрация земельного участка — 240 леев вместо 320;
регистрация участка под строительство или жилого помещения — 280 леев вместо 340.
В ближайшее время АГУ упростит доступ к услугам для граждан, проживающих постоянно за границей или находящихся за пределами страны временно, устранив некоторые бюрократические процессы.