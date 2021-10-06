https://ru.sputnik.md/20211006/agentstve-gosudarstvennykh-uslug-snizyat-tseny-45317103.html

В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным

В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным

В Агентстве государственных услуг снизят цены: что станет дешевле и бесплатно

2021-10-06T18:16+0300

2021-10-06T18:16+0300

2021-10-06T18:29+0300

общество

в молдове

молдова

агентство государственных услуг

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. С 1 ноября цены на некоторые услуги в Агентстве государственных услуг (АГУ) понизятся. Такое решение было принято на заседании правительства в среду. Так, регистрация брака станет бесплатной, на данный момент стоимость этой услуги - 260 леев. Бесплатной будет также подача заявления об утере удостоверения личности, сегодня за это граждане платят 50 леев.Список услуг, на которые будут снижены цены:В ближайшее время АГУ упростит доступ к услугам для граждан, проживающих постоянно за границей или находящихся за пределами страны временно, устранив некоторые бюрократические процессы.

https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-gosuslug-44471704.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, агентство государственных услуг