Биография Думитру Робу
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Думитру Робу родился 2 ноября 1980 года в Ниспоренах. Женат, имеет двух детей.
Образование
Окончил факультет права в Государственном университете Молдовы.
Профессиональная деятельность
2006-й - начал карьеру прокурора в районной прокуратуре Флорешт.
2008-й - назначен прокурором в Транспортную прокуратуру.
2013-й - назначен прокурором в отдел по борьбе с торговлей людьми при Генеральной прокуратуре.
2016-2018-е - прокурор в в Антикоррупционной прокуратуре.
С марта 2018-го - заместитель главного прокурора прокуратуры Кишинева.
Июль-декабрь 2019-го - исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы (при правительстве Майи Санду, указ подписывал тогдашний президент Игорь Додон).
Думитру Робу также получил несколько наград за свою карьеру. Распоряжением генерального прокурора награжден медалью "Отличник прокуратуры", а также медалью третьей степени "За безупречную службу".