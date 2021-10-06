https://ru.sputnik.md/20211006/biografiya-dumitru-robu-45315900.html

Биография Думитру Робу

Биография Думитру Робу

Биография Думитру Робу

2021-10-06T17:53+0300

2021-10-06T17:53+0300

2021-10-06T17:58+0300

думитру робу

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Образование Окончил факультет права в Государственном университете Молдовы. Профессиональная деятельность Думитру Робу также получил несколько наград за свою карьеру. Распоряжением генерального прокурора награжден медалью "Отличник прокуратуры", а также медалью третьей степени "За безупречную службу".

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думитру робу