https://ru.sputnik.md/20211006/dzho-bayden-obsudit-s-biznesmenami-ugrozu-defolta-45316582.html
Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
2021-10-06T19:32+0300
2021-10-06T19:32+0300
2021-10-06T19:32+0300
экономика
в мире
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дефолт
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства, пишет РИА Новости.Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.Сообщается, что к разговору приглашены руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участие министров финансов и торговли, пишет Washington Post.По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию."Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должна", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.
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в мире, сша, дефолт, джо байден
Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
Лидер Белого дома намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik.
Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства, пишет РИА Новости
.
Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
"Президент проводит встречу с лидерами деловых кругов и руководителями компаний для обсуждения необходимости немедленного решения проблемы долгового лимита и разрушительных последствий для американских семей, предприятий малого бизнеса и экономики в целом в случаях ненужных проволочек", - сообщил Белый дом.
Сообщается, что к разговору приглашены руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участие министров финансов и торговли, пишет Washington Post.
По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию.
"Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должна", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.