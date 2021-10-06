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Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
2021-10-06T19:32+0300
2021-10-06T19:32+0300
экономика
в мире
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дефолт
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства, пишет РИА Новости.Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.Сообщается, что к разговору приглашены руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участие министров финансов и торговли, пишет Washington Post.По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию."Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должна", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.
https://ru.sputnik.md/20210921/bayden-ssha-zavershili-eru-beskonechnykh-voyn-44928807.html
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в мире, сша, дефолт, джо байден

Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта

19:32 06.10.2021
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Лидер Белого дома намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства, пишет РИА Новости.
Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
"Президент проводит встречу с лидерами деловых кругов и руководителями компаний для обсуждения необходимости немедленного решения проблемы долгового лимита и разрушительных последствий для американских семей, предприятий малого бизнеса и экономики в целом в случаях ненужных проволочек", - сообщил Белый дом.
Сообщается, что к разговору приглашены руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участие министров финансов и торговли, пишет Washington Post.
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По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию.
"Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должна", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.
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