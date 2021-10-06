https://ru.sputnik.md/20211006/dzho-bayden-obsudit-s-biznesmenami-ugrozu-defolta-45316582.html

Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта

Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта

Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта

2021-10-06T19:32+0300

2021-10-06T19:32+0300

2021-10-06T19:32+0300

экономика

в мире

сша

дефолт

джо байден

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Президент США Джо Байден собирается обсудить в среду угрозу дефолта с руководителями ведущих компаний страны, следует из графика главы государства, пишет РИА Новости.Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок государственного долга и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.Сообщается, что к разговору приглашены руководители банков Bank of America, JPMoran Chase, Citi, топ-менеджеры торговой системы NASDAQ, технологических компаний Intel и Raytheon, страховщика AARP. Со стороны администрации планируется участие министров финансов и торговли, пишет Washington Post.По данным издания, Байден намерен обозначить ответственность республиканской оппозиции за сложившуюся ситуацию."Президент обрисует в деталях обструкционизм республиканцев, который довел нас до этой точки, когда Республиканская партия отказывается делать то, что должна", - приводит Washington Post слова анонимного представителя администрации США.

https://ru.sputnik.md/20210921/bayden-ssha-zavershili-eru-beskonechnykh-voyn-44928807.html

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в мире, сша, дефолт, джо байден