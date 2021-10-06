https://ru.sputnik.md/20211006/eks-prokuror-kishineva---ob-ugolovnom-dele-stoyanoglo-eto-absurd-45320301.html

Экс-прокурор Кишинева - об уголовном деле Стояногло: это абсурд

Экс-прокурор Кишинева - об уголовном деле Стояногло: это абсурд

Бывший глава прокуратуры Кишинева Иван Дьяков прокомментировал для Sputnik Молдова скандал вокруг генпрокурора страны. 06.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-06T22:15+0300

2021-10-06T22:15+0300

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иван дьяков

александр стояногло

общество

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Обвинения, предъявленные генпрокурору Молдовы Александру Стояногло, абсурдны и создают опасный прецедент для депутатов, а вмешательство экспертов, журналистов и иностранных послов в дела прокуратуры, о которых говорил на последнем брифинге Стояногло, можно расценивать как подрывную деятельность против государства. Об этом Sputnik Молдова рассказал бывший глава прокуратуры муниципия Кишинев Иван Дьяков.О предъявленных обвиненияхПо словам Ивана Дьякова, главное обвинение против Стояногло о привлечении к уголовной ответственности за его действия в должности председателя парламентской комиссии — это опасный прецедент для всех без исключения депутатов.По словам Дьякова, происходящее говорит о том, что власть хочет любой ценой избавиться от Стояногло."Жаль, что они не нашли общий язык. Не знаю, кто виноват больше. Надо было сесть за стол переговоров и думать о стране", — говорит экс-прокурор.Иван Дьяков также считает, что общественности так и не представили никаких убедительных доказательств вины Стояногло.О последнем брифинге СтояноглоПо словам Ивана Дьякова, рассказывая общественности о связях первых лиц государства и иностранных послов со скомпрометировавшим себя прокурором Виорелом Морарем, Стояногло понимал, что его вскоре отстранят от должности.По словам Ивана Дьякова, не смотря на протесты критиков генпрокурора Стояногло имел полное право обнародовать информацию, имеющую общественный интерес."Морарь преследовал свои личные интересы. И послы пошли на поводу, обсуждали что-то, встречались, слушали его, давали трибуну. Это что такое? Это подрывная деятельность против государства. Против одного из главнейших институтов государства — прокуратуры", — говорит Дьяков.По словам экс-прокурора Кишинева, Александр Стояногло имел полное право обнародовать переговоры Мораря."Любой прокурор имеет право информировать общество по всем делам, которые находятся под его контролем. Многие поспешили обвинить Стояногло, что он в своих интересах обнародовал. Почему в своих интересах? Если его подчиненный продает служебную информацию или за деньги, или за интересы", — считает Дьяков.О связях с ПлатономИван Дьяков, хоть и признает, что дело Вячеслава Платона было сфальсифицировано, Стояногло не следовало его отпускать.Экс-прокурор Кишинева говорит еще об одном разговоре с генпрокурором, уже после освобождения Вячеслава Платона."Я был у него в кабинете после. Он мне чуть ли не со слезами на глазах сказал: ну хоть вы верите, что я не брал ни копейки у Платона? Я ему ответил: я знаю, что ты не брал, но никто в этой стране тебе не поверит", — рассказывает Дьяков.Что будет с прокуратуройЭкс-прокурор Кишинева рассказывает о том, что советовал Стояногло перед тем, как он вступил в должность.Прокурор отмечает, что все претензии к Стояногло связаны только с некоторыми рабочими моментами в прокуратуре, и добавляет, что, по его мнению, генпрокурор не совершил никаких злодеяний.В то же время, Дьяков говорит, что не видит хорошей замены для Стояногло.Экс-прокурор считает, что новый генпрокурор неминуемо столкнется с выбором — очистить прокуратуру от всех прокуроров, которые "отличились" во времена Плахотнюка, или оставить их."Выгнать можно, но откуда набрать других. При нынешней системе, принять на работу прокурора можно только по окончании Института юстиции, где готовят 15-20 человек в год, а выгнать нужно, исходя из требований власти, 300-400 человек. Где они возьмут столько прокуроров?" — говорит Дьяков.Экс-прокурор считает, что идея с приглашением иностранного прокурора в Молдову тоже не выдерживает никакой критики. По его словам, у любого специалиста извне просто не хватит ни знаний законодательства, ни понимания специфики, ни знания коллектива и команды."Идея с иностранным генпрокурором — это была чья-то шутка", — подытожил специалист.

https://ru.sputnik.md/20211005/genprokuror-stoyanoglo-otstranen-45285137.html

https://ru.sputnik.md/20211004/stoyanoglo-obvinil-vlasti-45245207.html

https://ru.sputnik.md/20210812/platona-obyavlen-v-rozysk--reshenie-suda-43844716.html

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иван дьяков, александр стояногло