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Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове
Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове
Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове
2021-10-06T16:48+0300
2021-10-06T16:50+0300
общество
в молдове
молдова
поставки газа
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала ситуацию в газовой отрасли в Молдове и оценила возможность кризиса в стране. По словам премьера, страна действительно находится в "переходном периоде", поскольку переговоры АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" продолжаются. Как напомнила Гаврилица, контракт на поставку голубого топлива был продлен на месяц и сейчас идут переговоры о продлении соглашения на более длительный период. Она добавила, что правительство управляет ситуацией таким образом, чтобы потребители имели доступ к природному газу и не ощутили роста цен на него. В то же время Гаврилица рассказала, что правительство "работает над разными альтернативами" в этой ситуации. В частности, премьер упомянула и различные социальные программы, и субсидии в холодный период года для уязвимых слоев населения. Дефицит газа в МолдовеРанее АО "Молдовагаз" сообщило о дефиците газа в стране. По данным компании, его суточное потребление превышает объем поставок "Газпрома". Такая ситуация сложилась в связи с тем, что контракт с "Газпромом" продлили в последний день, за несколько часов до его истечения.В связи с этим не было юридической базы, чтобы законтрактовать достаточный объем газа на октябрь для транспортировки через Украину. На октябрь законтрактовано 54 миллиона кубов газа вместо необходимых 80 млн. Дефицит — 33%.В "Молдовагазе" призвали потребителей уменьшить расход газа. Предприятиям термоэнергокомплекса предлагают использовать альтернативное топливо.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, поставки газа, наталья гаврилица

Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове

16:48 06.10.2021 (обновлено: 16:50 06.10.2021)
264
© Sputnik / Mihai CarausГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Премьер заверила, что правительство делает все возможное, чтобы рост цен на газ не затронул потребителей в Молдове.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала ситуацию в газовой отрасли в Молдове и оценила возможность кризиса в стране.
По словам премьера, страна действительно находится в "переходном периоде", поскольку переговоры АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" продолжаются. Как напомнила Гаврилица, контракт на поставку голубого топлива был продлен на месяц и сейчас идут переговоры о продлении соглашения на более длительный период.

Вы видели, что на международном рынке аномалия. За последние два дня мы видели в европейских странах рост цен на газ на 60%. Мы понимаем, что "Газпром" не захочет сохранить ту же цену для Молдовы.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр
Она добавила, что правительство управляет ситуацией таким образом, чтобы потребители имели доступ к природному газу и не ощутили роста цен на него.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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В то же время Гаврилица рассказала, что правительство "работает над разными альтернативами" в этой ситуации. В частности, премьер упомянула и различные социальные программы, и субсидии в холодный период года для уязвимых слоев населения.

Дефицит газа в Молдове

Ранее АО "Молдовагаз" сообщило о дефиците газа в стране. По данным компании, его суточное потребление превышает объем поставок "Газпрома". Такая ситуация сложилась в связи с тем, что контракт с "Газпромом" продлили в последний день, за несколько часов до его истечения.
В связи с этим не было юридической базы, чтобы законтрактовать достаточный объем газа на октябрь для транспортировки через Украину. На октябрь законтрактовано 54 миллиона кубов газа вместо необходимых 80 млн. Дефицит — 33%.
Молдовагаз - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Общество
"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо
14:33
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В "Молдовагазе" призвали потребителей уменьшить расход газа. Предприятиям термоэнергокомплекса предлагают использовать альтернативное топливо.
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