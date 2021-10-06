https://ru.sputnik.md/20211006/gavrilitsa-vyskazalas-vozmozhnom-gazovom-krizise-moldove-45312599.html

Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове

Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове

Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове

2021-10-06T16:48+0300

2021-10-06T16:48+0300

2021-10-06T16:50+0300

общество

в молдове

молдова

поставки газа

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала ситуацию в газовой отрасли в Молдове и оценила возможность кризиса в стране. По словам премьера, страна действительно находится в "переходном периоде", поскольку переговоры АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" продолжаются. Как напомнила Гаврилица, контракт на поставку голубого топлива был продлен на месяц и сейчас идут переговоры о продлении соглашения на более длительный период. Она добавила, что правительство управляет ситуацией таким образом, чтобы потребители имели доступ к природному газу и не ощутили роста цен на него. В то же время Гаврилица рассказала, что правительство "работает над разными альтернативами" в этой ситуации. В частности, премьер упомянула и различные социальные программы, и субсидии в холодный период года для уязвимых слоев населения. Дефицит газа в МолдовеРанее АО "Молдовагаз" сообщило о дефиците газа в стране. По данным компании, его суточное потребление превышает объем поставок "Газпрома". Такая ситуация сложилась в связи с тем, что контракт с "Газпромом" продлили в последний день, за несколько часов до его истечения.В связи с этим не было юридической базы, чтобы законтрактовать достаточный объем газа на октябрь для транспортировки через Украину. На октябрь законтрактовано 54 миллиона кубов газа вместо необходимых 80 млн. Дефицит — 33%.В "Молдовагазе" призвали потребителей уменьшить расход газа. Предприятиям термоэнергокомплекса предлагают использовать альтернативное топливо.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html

https://ru.sputnik.md/20211006/moldovagaz-situatsii-otrasli--45308176.html

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в молдове, молдова, поставки газа, наталья гаврилица