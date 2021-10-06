https://ru.sputnik.md/20211006/gavrilitsa-zaderzhanii-stoyanoglo-45314140.html

Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией

Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией

Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией

2021-10-06T17:27+0300

2021-10-06T17:27+0300

2021-10-06T17:27+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

наталья гаврилица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43656410_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_580476860c5a6abc2ac63bae0884414d.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица высказалась о задержании генерального прокурора Александра Стояногло. По ее словам, в правительстве видят, что многие коррупционные дела, лишившие госбюджет и граждан крупных денежных сумм, все еще не завершены. "Мы хотим, чтобы Генеральная прокуратура из аморфного камня превратилась в локомотив в борьбе с коррупцией. Не можем мы идти проводить аресты и расследования", - добавила премьер. В заключение она подчеркнула, что в стране должна быть функциональная прокуратура. Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211006/nazvan-kandidat-na-dolzhnost-io-genprokurora-45313681.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, наталья гаврилица