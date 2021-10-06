https://ru.sputnik.md/20211006/gazovyy-krizis-v-evrope-bet-po-tsenam-na-ovoschi-45310206.html

Газовый кризис в Европе бьет по ценам на овощи

Газовый кризис в Европе бьет по ценам на овощи

Газовый кризис в Европе бъет по ценам на овощи

2021-10-06T20:28+0300

2021-10-06T20:28+0300

2021-10-06T20:28+0300

экономика

в мире

нидерланды

рост цен на топливо

цены

овощи

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Теплицы в Голландии страдают от цен на энергоносители: освещение приходится сводить к минимуму либо отключать совсем, пишет EastFruit со ссылкой на Hortidaily.Ситуация напрямую угрожает сокращением поставок в овощные, фруктовые и цветочные магазины Европы. Дело в том, что Нидерланды - второй по величине экспортер продуктов питания в мире (в стоимостном выражении) именно благодаря тепличному хозяйству. В этой небольшой стране высокопродуктивные теплицы занимают около 10 000 гектаров - это примерно площадь Парижа. Чтобы обогреть теплицы, требуются значительные энергоресурсы: до трех миллиардов кубометров природного газа в год, или около 8,2% от общего потребления топлива в стране, - пишет источник. Резкий рост цен на электричество и газ в Европе сильно влияет на отрасль. Как отмечает эксперт Синди ван Рейсвик, которого цитирует издание, "некоторые производители вынуждены уменьшать освещение, завершать сезон раньше времени или планировать более позднее начало сезона весной следующего года".Ассоциация Glastuinbouw Nederland смотрит на положение дел скептически, говоря о радикальных мерах и снижении урожайности. "В компании Lans, производителе томатов из Маасдейка, где собирают около 40 млн кг (80 млн фунтов) овощей в год, теплицы уже темнеют. Основная часть урожая выращивается в помещении, и обычно лампы включаются, когда дневной свет тускнеет", - пишет источник. Сокращение производства в компании уже достигло 10-20%, и это не может не сказаться на ценах: они будут расти.

https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-gaz-evrope-45267816.html

нидерланды

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2021

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в мире, нидерланды, рост цен на топливо, цены, овощи