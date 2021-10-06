https://ru.sputnik.md/20211006/glava-evrokomissii-es-vozobnovlyaemaea-energetika-45299930.html
Глава Еврокомиссии: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
Глава Еврокомиссии: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
2021-10-06T16:17+0300
2021-10-06T16:17+0300
2021-10-06T16:17+0300
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газ
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цена на газ
европейский союз
альтернативная энергия
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Для Европы важны инвестиции в возобновляемую энергетику, которые в долгосрочной перспективе дадут более стабильные цены и независимость, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС - Западные Балканы в Словении."В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", - сказала она.Глава ЕК добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета ЕС, передает РИА Новости.Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
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газ, европа, цена на газ, европейский союз, альтернативная энергия
Глава Еврокомиссии: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала газовый кризис в Европе.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Для Европы важны инвестиции в возобновляемую энергетику, которые в долгосрочной перспективе дадут более стабильные цены и независимость, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС - Западные Балканы в Словении.
"В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", - сказала она.
Глава ЕК добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета ЕС, передает РИА Новости.
Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчетной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.