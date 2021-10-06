Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211006/glava-moldovagaz-davlenie-nizkoe-situatsiya-kontroli-45311598.html
Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем
Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем
Давление низкое, но ситуация под контролем – глава "Молдовагаз" Вадим Чебан
2021-10-06T16:30+0300
2021-10-06T16:37+0300
общество
в молдове
поставки газа
"молдовагаз"
потребители
вадим чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/10/31689167_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4b8d921afea8438a932e4701c319909e.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Падение давления в молдавской ГТС, о котором стало известно 6 октября, напрямую связано со снижением объемов поступающего в республику газа. Насколько опасна сложившаяся ситуация с точки зрения аварийности, в интервью радиостудии Sputnik Молдова объяснил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По словам Вадима Чебана, чисто технически нынешние сложности связаны с отсутствием положенного объема топлива, прокачиваемого через газотранспортную систему республики. В связи с чем введены некоторые ограничения для промышленных потребителей Молдовы, которым предложено временно перейти на альтернативные виды топлива, преимущественно мазут.При этом никакие принудительные ограничения для частных домашних хозяйств, утверждает Чебан, вводиться не будут."Бытовых потребителей защищает закон Республики Молдова, мы не можем никак ограничивать их в использовании газа. Но, конечно, определенные добровольные меры по энергосбережению в сложившейся ситуации приветствовались бы", – сказал Чебан.Он напомнил, что схожая ситуация с недостатком газа в трубах молдавской ГТС уже случалась весной этого года. Тогда были использованы запасы принадлежащего Молдове топлива из хранилищ на Украине."Для решения проблемы мы сейчас действуем в двух направлениях. Во-первых, работаем с "Газпромом" по вопросу увеличения объемов газа, который будет поступать в Молдову в октябре. Во-вторых, работаем с крупными местными государственными потребителями – чем быстрее, скажем, АО Termoelectrica перейдет на мазут, тем быстрее энергетическая система страны обретет устойчивость" – утверждает глава "Молдовагаза".Напомним, в связи со сложившимся положением АО "Молдовагаз" обратилось к потребителям с просьбой уменьшить расход газа:
https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/10/31689167_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_528ddb40eb1f9892ddf1acd0668b5c72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, поставки газа, "молдовагаз", потребители, вадим чебан

Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем

16:30 06.10.2021 (обновлено: 16:37 06.10.2021)
220
© Sputnik / Mihai CarausМолдова газ
Молдова газ - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Недостаточный объем прокачки в газотранспортной системе Молдовы вызвал определенные технические проблемы, устранить которые поможет режим энергосбережения и новый контракт с российским "Газпромом".
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Падение давления в молдавской ГТС, о котором стало известно 6 октября, напрямую связано со снижением объемов поступающего в республику газа. Насколько опасна сложившаяся ситуация с точки зрения аварийности, в интервью радиостудии Sputnik Молдова объяснил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Есть определенный минимальный уровень объемов прокачки, опустившись ниже которого можно нарушить режим работы магистральных газопроводов и газораспределительной сети. Но мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы этого не произошло, и полностью держим ситуацию под контролем.

Vadim Ceban - Sputnik Молдова
Вадим Чебан
Директор АО "Молдовагаз"
По словам Вадима Чебана, чисто технически нынешние сложности связаны с отсутствием положенного объема топлива, прокачиваемого через газотранспортную систему республики. В связи с чем введены некоторые ограничения для промышленных потребителей Молдовы, которым предложено временно перейти на альтернативные виды топлива, преимущественно мазут.
При этом никакие принудительные ограничения для частных домашних хозяйств, утверждает Чебан, вводиться не будут.
"Бытовых потребителей защищает закон Республики Молдова, мы не можем никак ограничивать их в использовании газа. Но, конечно, определенные добровольные меры по энергосбережению в сложившейся ситуации приветствовались бы", – сказал Чебан.
Он напомнил, что схожая ситуация с недостатком газа в трубах молдавской ГТС уже случалась весной этого года. Тогда были использованы запасы принадлежащего Молдове топлива из хранилищ на Украине.
"Для решения проблемы мы сейчас действуем в двух направлениях. Во-первых, работаем с "Газпромом" по вопросу увеличения объемов газа, который будет поступать в Молдову в октябре. Во-вторых, работаем с крупными местными государственными потребителями – чем быстрее, скажем, АО Termoelectrica перейдет на мазут, тем быстрее энергетическая система страны обретет устойчивость" – утверждает глава "Молдовагаза".
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Экономика
Российский эксперт - получит ли Молдова комфортный контракт с "Газпромом"
Вчера, 16:26
1430
Напомним, в связи со сложившимся положением АО "Молдовагаз" обратилось к потребителям с просьбой уменьшить расход газа:
потребителям, которые имеют возможность перейти на альтернативное топливо;
сахарным заводам, которые могут складировать сахарную свеклу определенное количество дней и замещать сверконтрактный объем альтернативным топливом (мазутом);
предприятиям термоэнергокомплекса страны также заблаговременно предложено временно перейти на альтернативные источники топлива.
300010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:38Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
17:27Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией
17:16В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
16:59Назван кандидат на должность и. о. генпрокурора
16:59После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
16:48Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове
16:30Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем
16:17Глава Еврокомиссии: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
15:57Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках
15:35Адвокаты Стояногло опротестовали решение ВСП о его отстранении
15:11Задержание генпрокурора Молдовы: "такие реформы" или "стиль Плахотнюка"
14:44Вице-премьер по реинтеграции Кульминский отправится с визитом в Москву
14:33"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо
14:29Ученые назвали фактор, от которого зависит выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID
14:00Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира
13:30Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
13:00В мире кончаются бумага и автомобили: что происходит
12:41Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга
12:14Манастырлы об аресте Стояногло: "Не сажаешь ты – сажают тебя", - так ли это?
11:45Где в Кишиневе 6 октября находятся мобильные пункты вакцинации