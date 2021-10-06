https://ru.sputnik.md/20211006/glava-moldovagaz-davlenie-nizkoe-situatsiya-kontroli-45311598.html

Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем

Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем

Давление низкое, но ситуация под контролем – глава "Молдовагаз" Вадим Чебан

2021-10-06T16:30+0300

2021-10-06T16:30+0300

2021-10-06T16:37+0300

общество

в молдове

поставки газа

"молдовагаз"

потребители

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Падение давления в молдавской ГТС, о котором стало известно 6 октября, напрямую связано со снижением объемов поступающего в республику газа. Насколько опасна сложившаяся ситуация с точки зрения аварийности, в интервью радиостудии Sputnik Молдова объяснил глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По словам Вадима Чебана, чисто технически нынешние сложности связаны с отсутствием положенного объема топлива, прокачиваемого через газотранспортную систему республики. В связи с чем введены некоторые ограничения для промышленных потребителей Молдовы, которым предложено временно перейти на альтернативные виды топлива, преимущественно мазут.При этом никакие принудительные ограничения для частных домашних хозяйств, утверждает Чебан, вводиться не будут."Бытовых потребителей защищает закон Республики Молдова, мы не можем никак ограничивать их в использовании газа. Но, конечно, определенные добровольные меры по энергосбережению в сложившейся ситуации приветствовались бы", – сказал Чебан.Он напомнил, что схожая ситуация с недостатком газа в трубах молдавской ГТС уже случалась весной этого года. Тогда были использованы запасы принадлежащего Молдове топлива из хранилищ на Украине."Для решения проблемы мы сейчас действуем в двух направлениях. Во-первых, работаем с "Газпромом" по вопросу увеличения объемов газа, который будет поступать в Молдову в октябре. Во-вторых, работаем с крупными местными государственными потребителями – чем быстрее, скажем, АО Termoelectrica перейдет на мазут, тем быстрее энергетическая система страны обретет устойчивость" – утверждает глава "Молдовагаза".Напомним, в связи со сложившимся положением АО "Молдовагаз" обратилось к потребителям с просьбой уменьшить расход газа:

https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html

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2021

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в молдове, поставки газа, "молдовагаз", потребители, вадим чебан