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Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
Следующая встреча в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта состоится в Стокгольме. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T19:14+0300
2021-10-06T19:14+0300
обсе
политика
в молдове
приднестровское урегулирование
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Осинде объявила на пресс-конференции по итогам своего сегодняшнего визита в Кишинев, что она получила согласие всех сторон, участвующих в политическом урегулировании приднестровского спора, на проведение следующей встречи в Стокгольме.По ее словам, Швеция готова оказать сторонам поддержку в процессе диалога, основанного на доверии."Шведское председательство в ОБСЕ планирует пригласить провести следующую встречу в формате "5+2" в Стокгольме в этом году", - добавила Линде.Глава шведской дипломатии Анн Линде находилась в Республике Молдова в качестве действующего председателя ОБСЕ. В программу визита официального представителя Швеции вошли встречи с президентом Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску и главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
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обсе, в молдове, приднестровское урегулирование

Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"

19:14 06.10.2021
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CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья / Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры
Визит действующего председателя ОБСЕ Анн Линде в Бендеры - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровья /
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Следующая встреча в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта состоится в Стокгольме.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Осинде объявила на пресс-конференции по итогам своего сегодняшнего визита в Кишинев, что она получила согласие всех сторон, участвующих в политическом урегулировании приднестровского спора, на проведение следующей встречи в Стокгольме.
"У нас был день, полный встреч с официальными лицами на высшем уровне в Кишиневе и лидерами в Тирасполе. Это мой второй визит в этом качестве, что подчеркивает важность процесса приднестровского урегулирования для ОБСЕ”, - заявила Линде.
По ее словам, Швеция готова оказать сторонам поддержку в процессе диалога, основанного на доверии.
"Шведское председательство в ОБСЕ планирует пригласить провести следующую встречу в формате "5+2" в Стокгольме в этом году", - добавила Линде.
Глава шведской дипломатии Анн Линде находилась в Республике Молдова в качестве действующего председателя ОБСЕ. В программу визита официального представителя Швеции вошли встречи с президентом Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску и главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
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