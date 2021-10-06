https://ru.sputnik.md/20211006/glava-obse-nazvala-mesto-sleduyuschey-vstrechi-v-formate-52-45319083.html
Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
Следующая встреча в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта состоится в Стокгольме. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T19:14+0300
2021-10-06T19:14+0300
2021-10-06T19:14+0300
обсе
политика
в молдове
приднестровское урегулирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/11/33674544_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_59c018574423aafd25cbfbc26f1f0f49.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Осинде объявила на пресс-конференции по итогам своего сегодняшнего визита в Кишинев, что она получила согласие всех сторон, участвующих в политическом урегулировании приднестровского спора, на проведение следующей встречи в Стокгольме.По ее словам, Швеция готова оказать сторонам поддержку в процессе диалога, основанного на доверии."Шведское председательство в ОБСЕ планирует пригласить провести следующую встречу в формате "5+2" в Стокгольме в этом году", - добавила Линде.Глава шведской дипломатии Анн Линде находилась в Республике Молдова в качестве действующего председателя ОБСЕ. В программу визита официального представителя Швеции вошли встречи с президентом Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску и главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/11/33674544_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_ed64eae31b07103c6549fc1acc6044e0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
обсе, в молдове, приднестровское урегулирование
Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
Следующая встреча в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта состоится в Стокгольме.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Осинде объявила на пресс-конференции по итогам своего сегодняшнего визита в Кишинев, что она получила согласие всех сторон, участвующих в политическом урегулировании приднестровского спора, на проведение следующей встречи в Стокгольме.
"У нас был день, полный встреч с официальными лицами на высшем уровне в Кишиневе и лидерами в Тирасполе. Это мой второй визит в этом качестве, что подчеркивает важность процесса приднестровского урегулирования для ОБСЕ”, - заявила Линде.
По ее словам, Швеция готова оказать сторонам поддержку в процессе диалога, основанного на доверии.
"Шведское председательство в ОБСЕ планирует пригласить провести следующую встречу в формате "5+2" в Стокгольме в этом году", - добавила Линде.
Глава шведской дипломатии Анн Линде находилась в Республике Молдова в качестве действующего председателя ОБСЕ. В программу визита официального представителя Швеции вошли встречи с президентом Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску и главой Приднестровья Вадимом Красносельским.