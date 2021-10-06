https://ru.sputnik.md/20211006/glava-obse-nazvala-mesto-sleduyuschey-vstrechi-v-formate-52-45319083.html

Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"

Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"

Следующая встреча в формате "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта состоится в Стокгольме. 06.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-06T19:14+0300

2021-10-06T19:14+0300

2021-10-06T19:14+0300

обсе

политика

в молдове

приднестровское урегулирование

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Осинде объявила на пресс-конференции по итогам своего сегодняшнего визита в Кишинев, что она получила согласие всех сторон, участвующих в политическом урегулировании приднестровского спора, на проведение следующей встречи в Стокгольме.По ее словам, Швеция готова оказать сторонам поддержку в процессе диалога, основанного на доверии."Шведское председательство в ОБСЕ планирует пригласить провести следующую встречу в формате "5+2" в Стокгольме в этом году", - добавила Линде.Глава шведской дипломатии Анн Линде находилась в Республике Молдова в качестве действующего председателя ОБСЕ. В программу визита официального представителя Швеции вошли встречи с президентом Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску и главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

обсе, в молдове, приднестровское урегулирование