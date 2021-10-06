https://ru.sputnik.md/20211006/ispaniya-evrosoyuzu-nuzhno-sozdavat-obschie-rezervy-gaza-45315493.html

Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа

Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа

Испания предлагает Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа

2021-10-06T21:50+0300

2021-10-06T21:50+0300

2021-10-06T21:50+0300

экономика

в мире

испания

потребление

европейский союз

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34390497_0:36:3313:1900_1920x0_80_0_0_aaf380b5f717de74d339ec4de89807e2.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Общую стратегию в отношении цен на энергоносители нужен выработать Евросоюз, а также заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы. Об этом в среду заявил премьер Испании Педро Санчес, передает РИА Новости."Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.Испания предлагает Еврокомиссии и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.

https://ru.sputnik.md/20211005/subsidii-podorozhaniye-gaz-45276943.html

испания

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, испания, потребление, европейский союз, газ