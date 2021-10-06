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Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk/
Испания также предлагает ЕК и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Общую стратегию в отношении цен на энергоносители нужен выработать Евросоюз, а также заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы. Об этом в среду заявил премьер Испании Педро Санчес, передает РИА Новости.
"Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.
"Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.
Вчера, 15:06
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Испания предлагает Еврокомиссии и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.
Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.