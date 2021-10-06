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Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа
Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа
Испания предлагает Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа
2021-10-06T21:50+0300
2021-10-06T21:50+0300
экономика
в мире
испания
потребление
европейский союз
газ
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Общую стратегию в отношении цен на энергоносители нужен выработать Евросоюз, а также заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы. Об этом в среду заявил премьер Испании Педро Санчес, передает РИА Новости."Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.Испания предлагает Еврокомиссии и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.
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в мире, испания, потребление, европейский союз, газ

Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа

21:50 06.10.2021
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© Sputnik / Dmitrij Leltschuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Dmitrij Leltschuk
/
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Испания также предлагает ЕК и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Общую стратегию в отношении цен на энергоносители нужен выработать Евросоюз, а также заручиться большей независимостью по газу, создавая общие резервы. Об этом в среду заявил премьер Испании Педро Санчес, передает РИА Новости.

"Наши предложения включают большую стратегическую независимость в Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Если мы совместно будем закупать и создавать резервы газа в Европе, мы будем гарантировать большую стратегическую автономию в столь важной теме как энергетика. Сейчас начинается осень и зима. И во-вторых, как я говорил ранее, мы должны будем пересмотреть формирование цен на энергетику", - сказал Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении, которую транслировал телеканал 24 Horas.
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Испания предлагает Еврокомиссии и странам ЕС пересмотреть систему ценообразования на электричество, а также ставит вопрос о совместных закупках газа. Кроме того, по словам Санчеса, необходимо бороться со спекулятивными ценами на квоты выбросов CO2.
Одиннадцатого октября эти вопросы должны обсудить министры стран ЕС, отвечающие за энергетику, а 21-22 октября - главы государств и правительств Евросоюза.
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