https://ru.sputnik.md/20211006/kak-budut-razvivatsya-sobytiya-posle-zaderzhaniya-genprokurora-moldovy-45321151.html

Как будут развиваться события после задержания генпрокурора Молдовы

Как будут развиваться события после задержания генпрокурора Молдовы

Как будут развиваться события после задержания генпрокурора Молдовы

2021-10-06T21:02+0300

2021-10-06T21:02+0300

2021-10-06T21:02+0300

радио

в молдове

генпрокурор

задержание

майя санду

игорь додон

президент молдовы

александр стояногло

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В Молдове задержали генерального прокурора Александра Стояногло. Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией>>>Стало ли задержание Стояногло началом борьбы с коррупцией или от него просто решили избавиться таким образом? Почему против генпрокурора так быстро возбудили уголовное дело? Последуют ли в Молдове новые громкие задержания? И кто это может быть? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с политическим аналитиком и экспертом Института гуманитарно-политических исследований Российской Федерации Владимиром Брутером.По его мнению, "Стояногло, как прокурор, показал, что он абсолютно не зависим от всех ветвей власти"."Думаю, что задержание Стояногло – это мотивированная расправа с тем, что может стать оппозицией, с тем, что осталось неподконтрольным. Это показывает, что у партнеров по развитию, которые за этим стоят, есть серьезные опасения на счет ситуации в стране", – сказал аналитик.Манастырлы об аресте Стояногло: "Не сажаешь ты – сажают тебя", - так ли это?>>>Последуют ли в Молдове новые громкие задержанияКак считает Брутер, "Стояногло выпустят на свободу, если он пообещает молчать или вовсе покинуть Молдову". "Во всех остальных случаях его не выпустят, потому что он слишком много знает", – добавил эксперт.Что касается новых задержаний, то, как отметил собеседник, "вопрос в том, кто эти другие"."Думаю, что Додона будут пока пугать тем, что его арестуют. Потому что это будет уже слишком", – сказал Брутер.Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором>>>Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Санду – о задержании Стояногло: решение принимал прокурор, назначенный ВСП>>>Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Адвокаты Стояногло опротестовали решение ВСП о его отстранении>>>Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры>>>И. о. генпрокурора МолдовыВысший совет прокуроров предложил президенту Майе Санду кандидатуру прокурора Думитру Робу на пост и. о. генпрокурора.На пост главы Генпрокуратуры претендовали Виктория Фуртунэ и Думитру Робу. Первого предложили члены ВСП, второго – министр юстиции Серджиу Литвиненко.Задержание генпрокурора Молдовы: "такие реформы" или "стиль Плахотнюка">>>На заседании ВСП также выступил экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. Он требовал не выдвигать Робу и Фортунэ на должность и. о. генпрокурора. По его словам, оба прокурора ведут его уголовные дела и виновны во многих злоупотреблениях.В итоге глава государства назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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