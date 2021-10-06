https://ru.sputnik.md/20211006/kak-ne-nabrat-ves-za-zimu-dietolog-raskryla-sekret-sogrevayuschego-pitaniya-45311517.html
Как не набрать вес за зиму: диетолог раскрыла секрет "согревающего" питания
Как не набрать вес за зиму: диетолог раскрыла секрет "согревающего" питания
Как не потолстеть зимой - советы диетолога
2021-10-06T23:45+0300
2021-10-06T23:45+0300
2021-10-06T23:45+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Два правила "согревающего" питания, которые не позволят набрать лишние килограммы, озвучила Диетолог Анна Ивашкевич, ее цитирует радио Sputnik.Первое, самое простое правило – отказаться от холодных перекусов. Идеально - употреблять только теплую или горячую пищу, отмечает специалист.Следующее правило состоит в том, чтобы не переедать, однако важно сытно завтракать. На холоде аппетит усиливается, и эжто не нужно сбрасывать со счетов."Пока вы доедете до работы, вы уже будете хотеть съесть все, что только попадется под руку. Чаще всего это "печенюшки", от которых мы ничего полезного не получаем", – уточняет диетолог.Специалисты рекомендуют с натуплением холодного сезона включать в ежедневное меню жиры, в том числе оливковое масло, орехи, авокадо, жирную рыбу. Эти продукты помогут улучшить иммунитет.
https://ru.sputnik.md/20210505/pyat-privychek-meshayuschikh-pokhudet-34633342.html
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в мире, зима, похудение, диета
Как не набрать вес за зиму: диетолог раскрыла секрет "согревающего" питания
С наступлением холодов в повседневный рацион входит все больше калорийной пищи, как не располнеть зимой - рассказала специалист.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik.
Два правила "согревающего" питания, которые не позволят набрать лишние килограммы, озвучила Диетолог Анна Ивашкевич, ее цитирует радио Sputnik
.
Первое, самое простое правило – отказаться от холодных перекусов. Идеально - употреблять только теплую или горячую пищу, отмечает специалист.
"Следует отдавать предпочтение чему-то более теплому и отказаться в данный период от перекусов холодного типа", – говорит Анна Ивашкевич.
Следующее правило состоит в том, чтобы не переедать, однако важно сытно завтракать. На холоде аппетит усиливается, и эжто не нужно сбрасывать со счетов.
"Пока вы доедете до работы, вы уже будете хотеть съесть все, что только попадется под руку. Чаще всего это "печенюшки", от которых мы ничего полезного не получаем", – уточняет диетолог.
Специалисты рекомендуют с натуплением холодного сезона включать в ежедневное меню жиры, в том числе оливковое масло, орехи, авокадо, жирную рыбу. Эти продукты помогут улучшить иммунитет.