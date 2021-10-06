https://ru.sputnik.md/20211006/kakoy-strane-es-samye-dorogie-produkty-pitaniya-45289842.html

В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания

В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания

В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания

2021-10-06T07:30+0300

2021-10-06T07:30+0300

2021-10-06T08:00+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Французские продукты питания в супермаркетах в среднем на 15% дороже, чем в остальной части Европейского союза, об этом сообщает организация EastFruit со ссылкой на исследование местного телеканала. По данным исследования, разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы во Франции.Как говорится в анализе, очевидно, что в Германии больше гипермаркетов-дискаунтеров, чем во Франции, которая является страной супермаркетов. Выбор магазинов гораздо шире во Франции: около 20 тысяч ссылок на супермаркеты, в то время как гипермаркетов-дискаунтеров в Германии насчитывается всего от тысячи до полутора.Помимо более широкого выбора, затраты на рабочую силу, которые намного выше во Франции, также отражаются на конечной цене продукта.

https://ru.sputnik.md/20201025/pod-brendom-moldova-osobyy-vkus-budut-prodavat-tolko-vysokokachestvennye-frukty-32156124.html

молдова

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова