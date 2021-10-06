https://ru.sputnik.md/20211006/kakoy-strane-es-samye-dorogie-produkty-pitaniya-45289842.html
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
2021-10-06T07:30+0300
2021-10-06T07:30+0300
2021-10-06T08:00+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Французские продукты питания в супермаркетах в среднем на 15% дороже, чем в остальной части Европейского союза, об этом сообщает организация EastFruit со ссылкой на исследование местного телеканала. По данным исследования, разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы во Франции.Как говорится в анализе, очевидно, что в Германии больше гипермаркетов-дискаунтеров, чем во Франции, которая является страной супермаркетов. Выбор магазинов гораздо шире во Франции: около 20 тысяч ссылок на супермаркеты, в то время как гипермаркетов-дискаунтеров в Германии насчитывается всего от тысячи до полутора.Помимо более широкого выбора, затраты на рабочую силу, которые намного выше во Франции, также отражаются на конечной цене продукта.
https://ru.sputnik.md/20201025/pod-brendom-moldova-osobyy-vkus-budut-prodavat-tolko-vysokokachestvennye-frukty-32156124.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
07:30 06.10.2021 (обновлено: 08:00 06.10.2021)
Разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik.
Французские продукты питания в супермаркетах в среднем на 15% дороже, чем в остальной части Европейского союза, об этом сообщает организация EastFruit
со ссылкой на исследование местного телеканала.
По данным исследования, разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы во Франции.
"Именно поэтому часть французских потребителей, живущих недалеко от границы с Германией, привыкли делать покупки по другую сторону границы. Французы утверждают, что продукты питания в Германии намного дешевле, "так что оно того стоит". По ценам на фрукты и овощи разница составляет 27%", - цитирует источник EastFruit.
Как говорится в анализе, очевидно, что в Германии больше гипермаркетов-дискаунтеров, чем во Франции, которая является страной супермаркетов.
Выбор магазинов гораздо шире во Франции: около 20 тысяч ссылок на супермаркеты, в то время как гипермаркетов-дискаунтеров в Германии насчитывается всего от тысячи до полутора.
Помимо более широкого выбора, затраты на рабочую силу, которые намного выше во Франции, также отражаются на конечной цене продукта.