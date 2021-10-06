Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Почему задержан Стояногло
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211006/kakoy-strane-es-samye-dorogie-produkty-pitaniya-45289842.html
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
2021-10-06T07:30+0300
2021-10-06T08:00+0300
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1c/33051046_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_432c05ffc4f9475bd85d9ce89b3c285a.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Французские продукты питания в супермаркетах в среднем на 15% дороже, чем в остальной части Европейского союза, об этом сообщает организация EastFruit со ссылкой на исследование местного телеканала. По данным исследования, разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы во Франции.Как говорится в анализе, очевидно, что в Германии больше гипермаркетов-дискаунтеров, чем во Франции, которая является страной супермаркетов. Выбор магазинов гораздо шире во Франции: около 20 тысяч ссылок на супермаркеты, в то время как гипермаркетов-дискаунтеров в Германии насчитывается всего от тысячи до полутора.Помимо более широкого выбора, затраты на рабочую силу, которые намного выше во Франции, также отражаются на конечной цене продукта.
https://ru.sputnik.md/20201025/pod-brendom-moldova-osobyy-vkus-budut-prodavat-tolko-vysokokachestvennye-frukty-32156124.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/1c/33051046_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7c3e074575ff42de2ce65b74bb12b32b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания

07:30 06.10.2021 (обновлено: 08:00 06.10.2021)
292
© Sputnik / Mihai CarausSupermarket
Supermarket - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Французские продукты питания в супермаркетах в среднем на 15% дороже, чем в остальной части Европейского союза, об этом сообщает организация EastFruit со ссылкой на исследование местного телеканала.
По данным исследования, разрыв в цене оправдан качеством продукции и стоимостью рабочей силы во Франции.

"Именно поэтому часть французских потребителей, живущих недалеко от границы с Германией, привыкли делать покупки по другую сторону границы. Французы утверждают, что продукты питания в Германии намного дешевле, "так что оно того стоит". По ценам на фрукты и овощи разница составляет 27%", - цитирует источник EastFruit.

Как говорится в анализе, очевидно, что в Германии больше гипермаркетов-дискаунтеров, чем во Франции, которая является страной супермаркетов.
Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2020
Экономика
Под брендом "Молдова — особый вкус" будут продавать только высококачественные фрукты
25 октября 2020, 15:32
237
Выбор магазинов гораздо шире во Франции: около 20 тысяч ссылок на супермаркеты, в то время как гипермаркетов-дискаунтеров в Германии насчитывается всего от тысячи до полутора.
Помимо более широкого выбора, затраты на рабочую силу, которые намного выше во Франции, также отражаются на конечной цене продукта.
100010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:30Почему задержан Стояногло
08:00Сухих: как COVID-ограничения ударили по концертам в Молдове
07:30В какой стране ЕС самые дорогие продукты питания
07:00Самый точный прогноз погоды: днем тепло, по ночам - заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 6 октября
ВчераУченые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
ВчераКак может быть решен приднестровский вопрос
ВчераИталии грозит потоп – в стране объявлен "красный" уровень метеоопасности
ВчераДодон оценил возможность возбуждения против него уголовного дела
ВчераПодводная и невидимая: на что способна российская гиперзвуковая ракета "Циркон"
ВчераЧто заявил генпрокурор Молдовы Александр Стояногло после задержания
ВчераКурс валют на среду: евро подешевеет вслед за долларом
ВчераОтстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором
ВчераЭкс-президент Молдовы Владимир Воронин представил автобиографическую книгу
ВчераГенпрокурор Стояногло задержан
ВчераВпервые за три года цена нефти марки Brent превысила 82 доллара за баррель
ВчераВысший совет прокуроров не смог назначить кандидата на пост и.о. прокурора
ВчераДодон назвал арест генпрокурора "фатальной ошибкой" власти
Вчера"Поехали!": что мы знаем о "Вызове" в космос и почему это важно
ВчераПротив COVID-19: в Молдову доставили гуманитарную помощь Австрии