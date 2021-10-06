Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211006/kurs-valyut-na-sredu-ley-stremitelno-dorozhaet-45322634.html
Курс валют на среду: лей стремительно дорожает
Курс валют на среду: лей стремительно дорожает
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T22:05+0300
2021-10-06T22:05+0300
деньги
курс валют
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563549_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40dd1dd36462ffd7a7b0df3ebc3b7293.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 7 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле на и закрепится на уровне 20,3367 лея.Доллар упадет в цене на пять банов и будет стоить 17,4993 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 7 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2410 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6633 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0803 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210828/rossiyskiy-ekonomist-moldova-i-ukraina-zavisyat-ot-torgovli-so-stranami-sng-44322459.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563549_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cd3b2edeffb428348e19ac514c5e04ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
деньги, курс валют

Курс валют на среду: лей стремительно дорожает

22:05 06.10.2021
86
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 7 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.
Евро станет дешевле на и закрепится на уровне 20,3367 лея.
Доллар упадет в цене на пять банов и будет стоить 17,4993 лея.
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
Экономика
Российский экономист: Молдова и Украина зависят от торговли со странами СНГ
28 августа, 17:08
473
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 7 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2410 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6633 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0803 в пересчете на национальную валюту.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Цена на бензин в Британии может достичь рекорда 2012 года
22:15Экс-прокурор Кишинева - об уголовном деле Стояногло: это абсурд
22:05Курс валют на среду: лей стремительно дорожает
22:01В России создали первую в мире съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки
21:50Испания: Евросоюзу нужно создавать общие резервы газа
21:29Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
21:15Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
21:02Как будут развиваться события после задержания генпрокурора Молдовы
20:28Газовый кризис в Европе бьет по ценам на овощи
20:00Стояногло задержан. Кто следующий?
19:34Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:32Джо Байден обсудит с бизнесменами угрозу дефолта
19:14Глава ОБСЕ назвала место следующей встречи в формате "5+2"
19:02Нобелевский комитет назвал имена новых лауреатов
18:45Топливный коллапс: за руль бензовозов в Британии сели солдаты
18:27Санду назначила Робу и. о. генпрокурора Молдовы
18:16В Агентстве государственных услуг снизят цены: что подешевеет и станет бесплатным
17:55Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 существенно выросло
17:38Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
17:27Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией