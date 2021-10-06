https://ru.sputnik.md/20211006/kurs-valyut-na-sredu-ley-stremitelno-dorozhaet-45322634.html

Курс валют на среду: лей стремительно дорожает

Курс валют на среду: лей стремительно дорожает

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 06.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-06T22:05+0300

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 7 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, вслед за долларом, который также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле на и закрепится на уровне 20,3367 лея.Доллар упадет в цене на пять банов и будет стоить 17,4993 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 7 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2410 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6633 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0803 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210828/rossiyskiy-ekonomist-moldova-i-ukraina-zavisyat-ot-torgovli-so-stranami-sng-44322459.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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