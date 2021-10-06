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Манастырлы об аресте Стояногло: "Не сажаешь ты – сажают тебя", - так ли это?
Манастырлы об аресте Стояногло: "Не сажаешь ты – сажают тебя", - так ли это?
Политолог прокомментировал мнение сторонников президента Майи Санду, оправдывающих задержание Александра Стояногло.
2021-10-06T12:14+0300
2021-10-06T13:23+0300
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Манастырлы: "Не сажаешь ты - сажают тебя", - так ли это?
Манастырлы: "Не сажаешь ты - сажают тебя", - так ли это?
По мнению эксперта, это были бы посадки, которые после смены режима и бегства политической "крыши" рассыпались бы в судах."Сейчас, к примеру, по делу "группы Петренко" Молдова должна выплатить 70 тысяч евро. Вот таких посадок хочет PAS?" – задался вопросом Манастырлы.Он отметил, что Стояногло работал по закону и именно при нем было развернуто несколько следственных групп по делу о "краже миллиарда"."Как раз на прошлой или позапрошлой неделе в суд передали новые материалы, в том числе и на бывшего депутата Владимира Андронаки, где каждый из эпизодов уголовный отдел разбирает отдельно. Поэтому обвинение в том, что Стояногло никого не сажал, выдвинули люди, которые абсолютно не знакомы с Уголовно-процессуальным производством, жаждущие быстрой крови и спецэффектов. Не сажаешь ты – посадят тебя. Пусть для начала посадят, а там посмотрим", – заключил политолог.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, генпрокуратура молдовы, александр стояногло

Манастырлы об аресте Стояногло: "Не сажаешь ты – сажают тебя", - так ли это?

12:14 06.10.2021 (обновлено: 13:23 06.10.2021)
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Манастырлы: "Не сажаешь ты - сажают тебя", - так ли это?
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политолог прокомментировал мнение сторонников президента Майи Санду, оправдывающих задержание Александра Стояногло.

"Одним из главных обвинений в адрес генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло со стороны апологетов новой власти было то, что он якобы не посадил никого из коррупционеров. Но какого рода посадок они ждали? Вот таких, с маски-шоу, как они устроили вчера и как это практиковали прокуроры Владимира Плахотнюка?" – заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.

По мнению эксперта, это были бы посадки, которые после смены режима и бегства политической "крыши" рассыпались бы в судах.
"Сейчас, к примеру, по делу "группы Петренко" Молдова должна выплатить 70 тысяч евро. Вот таких посадок хочет PAS?" – задался вопросом Манастырлы.
Он отметил, что Стояногло работал по закону и именно при нем было развернуто несколько следственных групп по делу о "краже миллиарда".
"Как раз на прошлой или позапрошлой неделе в суд передали новые материалы, в том числе и на бывшего депутата Владимира Андронаки, где каждый из эпизодов уголовный отдел разбирает отдельно. Поэтому обвинение в том, что Стояногло никого не сажал, выдвинули люди, которые абсолютно не знакомы с Уголовно-процессуальным производством, жаждущие быстрой крови и спецэффектов. Не сажаешь ты – посадят тебя. Пусть для начала посадят, а там посмотрим", – заключил политолог.
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