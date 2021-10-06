https://ru.sputnik.md/20211006/materialy-stoyanoglo-brifing-45304500.html
Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга
Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга
Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для несостоявшегося брифинга
2021-10-06T12:41+0300
2021-10-06T12:41+0300
2021-10-06T12:49+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
пкрм
влад батрынча
григорий новак
партия социалистов республики молдова
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Представители Блока коммунистов и социалистов призвали опубликовать материалы, которые отстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло не успел представить на брифинге во вторник вечером из-за того, что был задержан. Такое требование озвучил в среду депутат парламента, вице-спикер Влад Батрынча.По его мнению, общество должно ознакомиться с этой информацией и понимать, что происходит в стране.В то же время вице-спикер призвал дипломатические миссии в Молдове высказаться по поводу отстранения от должности и задержания генпрокурора.ПКРМ-ПСРМ готовы начать протестыБатрынча отметил, что фракция считает, что в Молдове снова складывается режим диктатуры и страна возвращается в статус "захваченного государства"."Мы готовы выйти на улицу, чтобы бороться за демократию и свободу, за верховенство закона. Мы очень хорошо осознаем, что многие наши партнеры находятся в состоянии непонимания. Я тоже не могу понять, что происходит в Молдове, почему не соблюдаются положения законодательства. Это дело не вчерашнее и не сегодняшнее, это результат борьбы с конкретным человеком", – уверен Батрынча.По мнению депутата, власти не справляются с управлением, в качестве примера он привел проблему с поставками природного газа и рост цен.Депутаты - социалисты и коммунисты - посетят Стояногло в изолятореДепутаты блока ПКРМ-ПСРМ также сообщили о намерении посетить Стояногло в следственном изоляторе.Группа депутатов Блока коммунистов и социалистов отправится сегодня в изолятор, где содержится генеральный прокурор Александр Стояногло. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат-социалист Григоре Новак.Отстранение и задержание Стояногло Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
https://ru.sputnik.md/20211006/45290451.html
https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45300590.html
https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, пкрм, влад батрынча, григорий новак, партия социалистов республики молдова
Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга
12:41 06.10.2021 (обновлено: 12:49 06.10.2021)
Коммунисты и социалисты раскритиковали отстранение и задержание генпрокурора. В связи с этим они готовы выйти на протесты, а также посетят Александра Стояногло в изоляторе.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Представители Блока коммунистов и социалистов призвали опубликовать материалы, которые отстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло не успел представить на брифинге во вторник вечером из-за того, что был задержан. Такое требование озвучил в среду депутат парламента, вице-спикер Влад Батрынча.
По его мнению, общество должно ознакомиться с этой информацией и понимать, что происходит в стране.
В то же время вице-спикер призвал дипломатические миссии в Молдове высказаться по поводу отстранения от должности и задержания генпрокурора.
ПКРМ-ПСРМ готовы начать протесты
Батрынча отметил, что фракция считает, что в Молдове снова складывается режим диктатуры и страна возвращается в статус "захваченного государства".
"Мы готовы выйти на улицу, чтобы бороться за демократию и свободу, за верховенство закона. Мы очень хорошо осознаем, что многие наши партнеры находятся в состоянии непонимания. Я тоже не могу понять, что происходит в Молдове, почему не соблюдаются положения законодательства. Это дело не вчерашнее и не сегодняшнее, это результат борьбы с конкретным человеком", – уверен Батрынча.
По мнению депутата, власти не справляются с управлением, в качестве примера он привел проблему с поставками природного газа и рост цен.
"Мы предлагаем в воскресенье массовую акцию протеста в центре столицы без партийных флагов, с открытым микрофоном для всех, кто хочет выступить. Мы идем защищать верховенство закона и не позволить никому захватывать государство", – заявил депутат.
Депутаты - социалисты и коммунисты - посетят Стояногло в изоляторе
Депутаты блока ПКРМ-ПСРМ также сообщили о намерении посетить Стояногло в следственном изоляторе.
Группа депутатов Блока коммунистов и социалистов отправится сегодня в изолятор, где содержится генеральный прокурор Александр Стояногло. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат-социалист Григоре Новак.
"Мы пойдем в изолятор, где содержится Стояногло, цель визита – проследить за всем, посмотреть, соблюдаются ли условия содержания, есть ли право на справедливое судебное разбирательство, право на защиту и в целом прозрачность", – пояснил депутат.
Отстранение и задержание Стояногло
Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.
Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.