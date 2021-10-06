https://ru.sputnik.md/20211006/materialy-stoyanoglo-brifing-45304500.html

Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга

Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга

Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для несостоявшегося брифинга

2021-10-06T12:41+0300

2021-10-06T12:41+0300

2021-10-06T12:49+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

пкрм

влад батрынча

григорий новак

партия социалистов республики молдова

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Представители Блока коммунистов и социалистов призвали опубликовать материалы, которые отстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло не успел представить на брифинге во вторник вечером из-за того, что был задержан. Такое требование озвучил в среду депутат парламента, вице-спикер Влад Батрынча.По его мнению, общество должно ознакомиться с этой информацией и понимать, что происходит в стране.В то же время вице-спикер призвал дипломатические миссии в Молдове высказаться по поводу отстранения от должности и задержания генпрокурора.ПКРМ-ПСРМ готовы начать протестыБатрынча отметил, что фракция считает, что в Молдове снова складывается режим диктатуры и страна возвращается в статус "захваченного государства"."Мы готовы выйти на улицу, чтобы бороться за демократию и свободу, за верховенство закона. Мы очень хорошо осознаем, что многие наши партнеры находятся в состоянии непонимания. Я тоже не могу понять, что происходит в Молдове, почему не соблюдаются положения законодательства. Это дело не вчерашнее и не сегодняшнее, это результат борьбы с конкретным человеком", – уверен Батрынча.По мнению депутата, власти не справляются с управлением, в качестве примера он привел проблему с поставками природного газа и рост цен.Депутаты - социалисты и коммунисты - посетят Стояногло в изолятореДепутаты блока ПКРМ-ПСРМ также сообщили о намерении посетить Стояногло в следственном изоляторе.Группа депутатов Блока коммунистов и социалистов отправится сегодня в изолятор, где содержится генеральный прокурор Александр Стояногло. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат-социалист Григоре Новак.Отстранение и задержание Стояногло Напомним, во вторник вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме.Немного ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ, для того чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.

https://ru.sputnik.md/20211006/45290451.html

https://ru.sputnik.md/20211006/sandu-zaderzhanie-stoyanoglo-45300590.html

https://ru.sputnik.md/20211005/chto-zayavil-genprokuror-moldovy-aleksandr-stoyanoglo-posle-zaderzhaniya-45294560.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, пкрм, влад батрынча, григорий новак, партия социалистов республики молдова