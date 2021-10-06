https://ru.sputnik.md/20211006/minzdrav-covid-19-45314331.html

Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 существенно выросло

Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 существенно выросло

Минздрав: за неделю число смертей от COVID-19 существенно выросло

2021-10-06T17:55+0300

2021-10-06T17:55+0300

2021-10-06T18:00+0300

коронавирус

статистика

минздрав молдовы

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. За прошедшую неделю, с 26 сентября по 3 октября, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 159 человек, что на 59% больше, чем за предыдущую. Всего же за время пандемии от коронавируса погиб 6901 пациент. Такие данные в среду обнародовало Министерство здравоохранения Молдовы.При этом 81,5% смертей были зарегистрированы среди людей старше 60 лет и 51,8% – среди женщин.В ведомстве также сообщили о том, что число заражений коронавирусом в республике выросло на 12% в сравнении с предыдущей неделей и составило 8207 случаев.У большинства (81,9%) пациентов выявлены легкие или бессимптомные формы COVID-19, 10,3% переносят среднюю форму, 7,8% – тяжелую. Также 222 пациента госпитализированы и находятся в отделениях интенсивной терапии.Заболеваемость за последние семь дней составила 220 случаев на 100 тысяч человек, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Красный код эпидемиологической опасности введен для Кишинева, Бельц, Сынжерейского и Унгенского районов и территории Приднестровья.С момента старта в республике кампании по массовой вакцинации введено 1 417 312 доз вакцин. На сегодняшний день обеими дозами в Молдове привито 23,12% населения. Самые высокие показатели вакцинации отмечаются в Кишиневе – 34%, а также в Сорокском (26%), Дубоссарском (25%) и Оргеевском (24%) районах. В то же время самый низкий уровень вакцинации – от 13 до 15% – в Леовском и Сынжерейском районах и в АТО Гагаузия.Кроме того, на сегодняшний день зарегистрировано 1498 побочных эффектов вакцинации, из которых 91,9% – в легкой форме и 8,01% – в средней. Всего Молдова получила 1 827 650 доз вакцины против COVID-19.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211004/kishinev-novye-otdeleniya-covid-45250182.html

https://ru.sputnik.md/20211002/kuda-mozhno-vyekhat-s-moldavskim-covid-sertifikatom-obnovlennye-dannye-45212067.html

https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

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