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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T19:34+0300
2021-10-06T19:37+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1588 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечены 13 случаев импорта инфекции: четыре - из Румынии, три - из Турции, также по одному из России, Ирландии, Италии, Великобритании, Норвегии и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 301 431.У медработников выявлено 29 случаев инфицирования: шесть - у врачей, 18 - у медсестер, пять - у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9440 тестов.Всего в больницах находятся 1862 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 135 (к аппаратам ИВЛ подключены 17).В то же время за сутки выздоровели 1378 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 284 240За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 26 человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6927.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210927/voz-snova-rassleduet-proiskhozhdenie-koronavirusa-45069623.html
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Евгений Чебан
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заболевшие, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:34 06.10.2021 (обновлено: 19:37 06.10.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuКак молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1588 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечены 13 случаев импорта инфекции: четыре - из Румынии, три - из Турции, также по одному из России, Ирландии, Италии, Великобритании, Норвегии и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 301 431.
У медработников выявлено 29 случаев инфицирования: шесть - у врачей, 18 - у медсестер, пять - у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 9440 тестов.
Всего в больницах находятся 1862 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии - 135 (к аппаратам ИВЛ подключены 17).
В то же время за сутки выздоровели 1378 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 284 240
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 26 человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6927.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая по 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта стали иммунизировать подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась - наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные - в столице республики.
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