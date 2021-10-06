https://ru.sputnik.md/20211006/miting-komrat-stoyanoglo-45302016.html
Участники митинга в Комрате осудили "политическую расправу" над генпрокурором Стояногло
Участники митинга в Комрате осудили "политическую расправу" над генпрокурором Стояногло
В Комрате прошел митинг в поддержку Стояногло
2021-10-06T11:26+0300
2021-10-06T11:26+0300
2021-10-06T11:42+0300
политика
в молдове
молдова
гагаузия
александр стояногло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45299046_0:170:1600:1070_1920x0_80_0_0_9f6903c995a138aa41db8b3d539b9912.jpg
КОМРАТ, 6 окт – Sputnik, Максим Топал. Жители Гагаузии этим утром вышли на спонтанную акцию протеста и требуют не просто освободить Александра Стояногло, но и снять с него все политические обвинения.В акции протеста принял участие первый начальник УВД Гагаузии Илья Стамат. Ветеран правоохранительных органов был шокирован тем, что происходило накануне вечером в здании Генеральной прокуратуры.Экс-кандидат в депутаты НСГ и муниципальный советник Комрата Степан Кара призвал жителей автономии активно "выступать в поддержку нашего земляка"."На протяжении его профессиональной деятельности я не видел, чтобы он несправедливо открывал уголовные дела или допускал какие-то неправильные действия. Это был первый в истории Молдовы независимый генпрокурор, работавший во благо граждан", – сказал Степан Кара.Участники акции протеста подчеркивают, что если Стояногло был задержан непосредственно перед брифингом для прессы, значит, в его словах властям страны "было чего бояться".Бывший муниципальный советник Комрата Дмитрий Манол хорошо знает Александра Стояногло и уверен, что задержание генпрокурора связано с политикой.Стояногло многие годы работал в прокуратуре, был депутатом парламента Молдовы, а также являлся идейным вдохновителем создания рабочей группы по гармонизации законодательства страны и автономии. Для всех, кто хорошо знает Стояногло, он всегда был "образцом порядочности и профессионализма", рассказал вице-спикер Народного собрания шестого созыва Александр Тарнавский."Постулаты новой власти – борьба с коррупцией и верховенство закона. Александр Дмитриевич как раз и олицетворяет собой именно эти качества. Он бескорыстный и профессиональный человек, вызывает возмущение то, как с ним обошлись. За два часа и выдвинули обвинения, и задержали – даже, не будучи юристом, у меня это вызывает большие вопросы. Мы хотим жить в правовом государстве", – отметил Тарнавский.Через несколько часов депутаты Народного собрания уходящего созыва намерены собраться на экстренное заседание, для того чтобы выступить в защиту генпрокурора.Напомним, генерального прокурора Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы. В здание Генпрокуратуры ворвались сотрудники спецслужб в масках, которые провели обыск в кабинете Стояногло, а затем и у него дома.Прокурор Виктор Фуртунэ возбудил уголовное дело и заявил, что задержан на 72 часа только Александр Стояногло. Против него завели дело по 327-й статье Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год.В настоящее время Александр Стояногло находится в следственном изоляторе №6 в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
молдова
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/06/45299046_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_d8327e79e6b608ed6112ab4f71355607.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, гагаузия, александр стояногло
Участники митинга в Комрате осудили "политическую расправу" над генпрокурором Стояногло
11:26 06.10.2021 (обновлено: 11:42 06.10.2021)
Жители автономии уверены, что задержание генпрокурора страны связано с политикой и произошло с грубым нарушением действующих норм Уголовно-процессуального кодекса.
КОМРАТ, 6 окт – Sputnik, Максим Топал. Жители Гагаузии этим утром вышли на спонтанную акцию протеста и требуют не просто освободить Александра Стояногло, но и снять с него все политические обвинения.
В акции протеста принял участие первый начальник УВД Гагаузии Илья Стамат. Ветеран правоохранительных органов был шокирован тем, что происходило накануне вечером в здании Генеральной прокуратуры.
"Как можно было за один день отстранить человека от должности и задержать? Как можно было возбудить уголовное дело на основании документа, который кто-то принес, и задержать человека, даже не выслушав его? Дело вообще никто не расследовал. Это беззаконие. Стояногло открывал уголовные дела на коррупционеров и выпускал политических заключенных. Им просто не нравится то, что у нас есть независимый генеральный прокурор. Если без расследования закрывают генпрокурора, то чего ждать простому народу? Мы требуем освободить его. Гагаузский народ встанет за Александра Стояногло", – заявил Илья Стамат.
Экс-кандидат в депутаты НСГ и муниципальный советник Комрата Степан Кара призвал жителей автономии активно "выступать в поддержку нашего земляка".
"На протяжении его профессиональной деятельности я не видел, чтобы он несправедливо открывал уголовные дела или допускал какие-то неправильные действия. Это был первый в истории Молдовы независимый генпрокурор, работавший во благо граждан", – сказал Степан Кара.
Участники акции протеста подчеркивают, что если Стояногло был задержан непосредственно перед брифингом для прессы, значит, в его словах властям страны "было чего бояться".
Бывший муниципальный советник Комрата Дмитрий Манол хорошо знает Александра Стояногло и уверен, что задержание генпрокурора связано с политикой.
Стояногло многие годы работал в прокуратуре, был депутатом парламента Молдовы, а также являлся идейным вдохновителем создания рабочей группы по гармонизации законодательства страны и автономии. Для всех, кто хорошо знает Стояногло, он всегда был "образцом порядочности и профессионализма", рассказал вице-спикер Народного собрания шестого созыва Александр Тарнавский.
"Постулаты новой власти – борьба с коррупцией и верховенство закона. Александр Дмитриевич как раз и олицетворяет собой именно эти качества. Он бескорыстный и профессиональный человек, вызывает возмущение то, как с ним обошлись. За два часа и выдвинули обвинения, и задержали – даже, не будучи юристом, у меня это вызывает большие вопросы. Мы хотим жить в правовом государстве", – отметил Тарнавский.
Через несколько часов депутаты Народного собрания уходящего созыва намерены собраться на экстренное заседание, для того чтобы выступить в защиту генпрокурора.
"То, что произошло с Александром Стояногло, я считаю политической расправой. Не вижу здесь никакой юриспруденции. За пару часов отстранили человека и задержали – ясно, что это была спланированная акция. Буквально сегодня у меня состоялся телефонный разговор с башканом Гагаузии Ириной Влах, которая тоже возмущена. Сейчас мы постараемся собрать депутатов, которые еще полномочны, и принять обращение в его поддержку или стать поручителями. В правовом государстве того, что произошло со Стояногло, быть не должно", – заявил председатель НСГ шестого созыва Владимир Кысса.
Напомним, генерального прокурора Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы. В здание Генпрокуратуры ворвались сотрудники спецслужб в масках, которые провели обыск в кабинете Стояногло, а затем и у него дома.
Прокурор Виктор Фуртунэ возбудил уголовное дело и заявил, что задержан на 72 часа только Александр Стояногло. Против него завели дело по 327-й статье Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год.
В настоящее время Александр Стояногло находится в следственном изоляторе №6 в Кишиневе.