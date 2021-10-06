https://ru.sputnik.md/20211006/miting-komrat-stoyanoglo-45302016.html

Участники митинга в Комрате осудили "политическую расправу" над генпрокурором Стояногло

Участники митинга в Комрате осудили "политическую расправу" над генпрокурором Стояногло

В Комрате прошел митинг в поддержку Стояногло

2021-10-06T11:26+0300

2021-10-06T11:26+0300

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КОМРАТ, 6 окт – Sputnik, Максим Топал. Жители Гагаузии этим утром вышли на спонтанную акцию протеста и требуют не просто освободить Александра Стояногло, но и снять с него все политические обвинения.В акции протеста принял участие первый начальник УВД Гагаузии Илья Стамат. Ветеран правоохранительных органов был шокирован тем, что происходило накануне вечером в здании Генеральной прокуратуры.Экс-кандидат в депутаты НСГ и муниципальный советник Комрата Степан Кара призвал жителей автономии активно "выступать в поддержку нашего земляка"."На протяжении его профессиональной деятельности я не видел, чтобы он несправедливо открывал уголовные дела или допускал какие-то неправильные действия. Это был первый в истории Молдовы независимый генпрокурор, работавший во благо граждан", – сказал Степан Кара.Участники акции протеста подчеркивают, что если Стояногло был задержан непосредственно перед брифингом для прессы, значит, в его словах властям страны "было чего бояться".Бывший муниципальный советник Комрата Дмитрий Манол хорошо знает Александра Стояногло и уверен, что задержание генпрокурора связано с политикой.Стояногло многие годы работал в прокуратуре, был депутатом парламента Молдовы, а также являлся идейным вдохновителем создания рабочей группы по гармонизации законодательства страны и автономии. Для всех, кто хорошо знает Стояногло, он всегда был "образцом порядочности и профессионализма", рассказал вице-спикер Народного собрания шестого созыва Александр Тарнавский."Постулаты новой власти – борьба с коррупцией и верховенство закона. Александр Дмитриевич как раз и олицетворяет собой именно эти качества. Он бескорыстный и профессиональный человек, вызывает возмущение то, как с ним обошлись. За два часа и выдвинули обвинения, и задержали – даже, не будучи юристом, у меня это вызывает большие вопросы. Мы хотим жить в правовом государстве", – отметил Тарнавский.Через несколько часов депутаты Народного собрания уходящего созыва намерены собраться на экстренное заседание, для того чтобы выступить в защиту генпрокурора.Напомним, генерального прокурора Александра Стояногло задержали вечером 5 октября непосредственно перед запланированным брифингом для прессы. В здание Генпрокуратуры ворвались сотрудники спецслужб в масках, которые провели обыск в кабинете Стояногло, а затем и у него дома.Прокурор Виктор Фуртунэ возбудил уголовное дело и заявил, что задержан на 72 часа только Александр Стояногло. Против него завели дело по 327-й статье Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением") в период, когда он был главой парламентской комиссии по безопасности. Стояногло возглавлял эту комиссию с 2010 по 2014 год.В настоящее время Александр Стояногло находится в следственном изоляторе №6 в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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