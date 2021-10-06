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Митрополия - о Стамбульской конвенции: отрицается существование мужчины и женщины
Митрополия - о Стамбульской конвенции: отрицается существование мужчины и женщины
Молдавская Митрополия опубликовала обращение к властям в связи с принятием Стамбульской конвенции. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T23:00+0300
2021-10-06T23:00+0300
молдавская митрополия
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Митрополия Молдовы выражает озабоченность по поводу ратификации парламентом Республики Молдова Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, также известной как Стамбульская конвенция. Обращение митрополии к властям опубликовано на сайте митрополии.Авторы обращения называют одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции понятие "гендер". Согласно ст. 3, лит. c) Конвенции "гендер" означает социально сконструированные роли, модели поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин.По словам авторов обращения, такой подход прямо противоречит хорошо обоснованной библейской истине: "И создал Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил мужчину и женщину", — напоминает митрополия.Православная церковь отмечает, что всегда выступала за предотвращение и борьбу с насилием в семье и в целом, в том числе за предотвращение и борьбу с пагубными последствиями поощрения насилия, пропагандируемого через фильмы, литературу, театр, видеоигры и интернет."Церковь неоднократно высказывалась против ратификации Стамбульской конвенции и молит Бога даровать законодателям мудрость", — говорится в обращении церкви.Обращение подписал митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.Напомним, в Молдове 1 октября ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами.Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS).
https://ru.sputnik.md/20211001/moldova-stambulskaia-konventsiya-45198543.html
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молдавская митрополия, в молдове, владимир

Митрополия - о Стамбульской конвенции: отрицается существование мужчины и женщины

23:00 06.10.2021
129
© Photo : Mitropolia MoldoveiМитрополит Владимир на богослужении
Митрополит Владимир на богослужении - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Photo : Mitropolia Moldovei
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдавская Митрополия опубликовала обращение к властям в связи с принятием Стамбульской конвенции.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Митрополия Молдовы выражает озабоченность по поводу ратификации парламентом Республики Молдова Конвенции Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, также известной как Стамбульская конвенция. Обращение митрополии к властям опубликовано на сайте митрополии.
Авторы обращения называют одним из самых противоречивых аспектов Стамбульской конвенции понятие "гендер". Согласно ст. 3, лит. c) Конвенции "гендер" означает социально сконструированные роли, модели поведения, виды деятельности и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин.
"Впервые в международном договоре понятие "гендер" не отождествляется с "биологическим полом", а определяется как "социальная конструкция". Отсюда следует вывод, что, будучи "социальной конструкцией", человек рождается "нейтральным". Из этого следует, что гендер может быть изменен. Следовательно, этот текст отрицает существование мужчины и женщины в объективной реальности", — указано в обращении.
По словам авторов обращения, такой подход прямо противоречит хорошо обоснованной библейской истине: "И создал Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил мужчину и женщину", — напоминает митрополия.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
Общество
В Молдове ратифицировали Стамбульскую конвенцию
1 октября, 17:39
732
Православная церковь отмечает, что всегда выступала за предотвращение и борьбу с насилием в семье и в целом, в том числе за предотвращение и борьбу с пагубными последствиями поощрения насилия, пропагандируемого через фильмы, литературу, театр, видеоигры и интернет.
"Церковь неоднократно высказывалась против ратификации Стамбульской конвенции и молит Бога даровать законодателям мудрость", — говорится в обращении церкви.
Обращение подписал митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
Игорь Додон - Sputnik Молдова, 1920, 01.10.2021
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Додон: Стамбульская конвенция - удар по православию и традиционным ценностям
1 октября, 18:07
556
Напомним, в Молдове 1 октября ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Соответствующее решение приняли депутаты парламента 54 голосами.
Рассмотрение конвенции было внесено в повестку дня по предложению депутатов фракции "Действие и солидарность" (PAS).
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