https://ru.sputnik.md/20211006/moldavskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-borbe-45323674.html
Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
Молдавские спортсменки принесли Молдове две медали. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T21:29+0300
2021-10-06T21:29+0300
2021-10-06T21:29+0300
борьба
чемпионат мира
спорт
в мире
молдова
юлия леорда
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Молдавская спортсменка Ирина Рынгач стала чемпионкой мира по борьбе. Об этом сообщает молдавская Федерация борьбы. Выступавшая на том жемировом первенстве по борьбе Юлия Леорда завоевала серебряную медаль в своей категории. Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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борьба, чемпионат мира, в мире, молдова, юлия леорда
Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
Молдавские спортсменки принесли Молдове две медали.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Молдавская спортсменка Ирина Рынгач стала чемпионкой мира по борьбе. Об этом сообщает молдавская Федерация борьбы.
Выступавшая на том жемировом первенстве по борьбе Юлия Леорда завоевала серебряную медаль в своей категории.
Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.