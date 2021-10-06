https://ru.sputnik.md/20211006/moldavskaya-sportsmenka-stala-chempionkoy-mira-po-borbe-45323674.html

Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе

Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе

Молдавские спортсменки принесли Молдове две медали. 06.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-06T21:29+0300

2021-10-06T21:29+0300

2021-10-06T21:29+0300

борьба

чемпионат мира

спорт

в мире

молдова

юлия леорда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/14/44100258_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_5aa2498885f51c9a19bc18f4877600af.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Молдавская спортсменка Ирина Рынгач стала чемпионкой мира по борьбе. Об этом сообщает молдавская Федерация борьбы. Выступавшая на том жемировом первенстве по борьбе Юлия Леорда завоевала серебряную медаль в своей категории. Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

борьба, чемпионат мира, в мире, молдова, юлия леорда