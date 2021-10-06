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Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе
Молдавские спортсменки принесли Молдове две медали. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T21:29+0300
2021-10-06T21:29+0300
борьба
чемпионат мира
спорт
в мире
молдова
юлия леорда
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Молдавская спортсменка Ирина Рынгач стала чемпионкой мира по борьбе. Об этом сообщает молдавская Федерация борьбы. Выступавшая на том жемировом первенстве по борьбе Юлия Леорда завоевала серебряную медаль в своей категории. Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.
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Евгений Чебан
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борьба, чемпионат мира, в мире, молдова, юлия леорда

Молдавская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе

21:29 06.10.2021
181
© Photo : United World WrestlingИрина Рынгач
Ирина Рынгач - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Photo : United World Wrestling
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдавские спортсменки принесли Молдове две медали.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Молдавская спортсменка Ирина Рынгач стала чемпионкой мира по борьбе. Об этом сообщает молдавская Федерация борьбы.
Выступавшая на том жемировом первенстве по борьбе Юлия Леорда завоевала серебряную медаль в своей категории.
Чемпионат мира по борьбе 2021 года проходит в Осло (Норвегия) со 2 по 8 октября. Первенство включает соревнования по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбе вольного стиля и греко-римской борьбе среди мужчин. В каждом виде борьбы медали разыгрываются в десяти весовых категориях.
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