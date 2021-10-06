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"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо
"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо
В газовой отрасли неблагоприятная ситуация. 06.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-06T14:33+0300
2021-10-06T14:53+0300
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"газпром"
молдовагаз
поставки газа
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове. Об этом сообщило в среду АО "Молдовагаз".Как объяснили в компании, такая ситуация сложилась с 1 октября в связи с тем, что договор с ПАО "Газпром" об условиях поставки природного газа в Молдову был продлен в последний день сентября, за несколько часов до его истечения. "До этого времени не было юридической базы для организации бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь 2021 года", - пояснили в "Молдовагазе". По данным компании, на октябрь текущего года для потребителей правобережья Днестра законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 миллионов кубометров.Как уточнили в "Молдовагазе", покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО "Молдоватрансгаз".Как говорится в сообщении компании, "Молдоватрансгаз" в качестве оператора передающей системы предпринимает все необходимые меры для поддержания давления в газопроводах в оптимальном режиме для нормального функционирования системы и обеспечения бесперебойной передачи газа в точках выхода из газотранспортной системы.В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:Предприятиям термоэнергокомплекса страны также заблаговременно предложено временно перейти на альтернативные источники топлива.
https://ru.sputnik.md/20211005/tsena-moldova-gazprom-45270386.html
https://ru.sputnik.md/20211005/rossiyskiy-ekspert-moldova-kontrakt-gazprom-45282917.html
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Юлия Липовая
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в молдове, россия, молдова, "газпром", молдовагаз, поставки газа

"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо

14:33 06.10.2021 (обновлено: 14:53 06.10.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariМолдовагаз
Молдовагаз - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В газовой отрасли неблагоприятная ситуация.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове. Об этом сообщило в среду АО "Молдовагаз".
Как объяснили в компании, такая ситуация сложилась с 1 октября в связи с тем, что договор с ПАО "Газпром" об условиях поставки природного газа в Молдову был продлен в последний день сентября, за несколько часов до его истечения.
"До этого времени не было юридической базы для организации бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины для потребителей Молдовы на октябрь 2021 года", - пояснили в "Молдовагазе".
По данным компании, на октябрь текущего года для потребителей правобережья Днестра законтрактовано 54 миллиона кубометров природного газа, или 67% из необходимых 80 миллионов кубометров.
Как уточнили в "Молдовагазе", покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов Молдовы, в результате чего происходит падение давления в газотранспортной системе ООО "Молдоватрансгаз".

АО "Молдовагаз" ведет переговоры с ПАО "Газпром" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа.

Как говорится в сообщении компании, "Молдоватрансгаз" в качестве оператора передающей системы предпринимает все необходимые меры для поддержания давления в газопроводах в оптимальном режиме для нормального функционирования системы и обеспечения бесперебойной передачи газа в точках выхода из газотранспортной системы.
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В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:
потребителям, которые имеют возможность перейти на альтернативное топливо;
сахарным заводам, которые могут складировать сахарную свеклу определенное количество дней и замещать сверконтрактный объем альтернативным топливом (мазутом).
Предприятиям термоэнергокомплекса страны также заблаговременно предложено временно перейти на альтернативные источники топлива.
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