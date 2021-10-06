https://ru.sputnik.md/20211006/moldove-novye-glavy-ansa-agentstva-investitsiyam-45312816.html

В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии

В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии

В Молдове новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии

2021-10-06T17:16+0300

2021-10-06T17:16+0300

2021-10-06T17:39+0300

общество

в молдове

правительство

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7aadb0168803690530738ebfe3bb62f.jpg

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Члены правительства проголосовали за назначение новых должностных лиц. Это руководители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Агентства по инвестициям и начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы. Так, главой ANSA стал Андрей Мустяцэ. Решение вступит в силу 7 октября. Должность начальника Агентства по инвестициям занял Стелиан Маник, он также начнет работу на новом посту 7 октября. "У него есть исследования в области макроэкономики, управления окружающей средой, менеджмента, маркетинга. Кандидат географических наук. У него есть опыт работы как в научном, так и в академическом плане ", - отметил Казан. В то же время в кабмине проголосовали за назначение Эдуарда Охладчука начальником главного штаба Национальной армии и командующим Национальной армией. По словам министра обороны Анатола Носатого, Эдуард Охладчук - военный более чем с 30-летним стажем. Охладчук окончил Высшую военную школу ракетного вооружения на Украине, Военное училище в Бухаресте, а также Колледж безопасности в Германии. У него большой опыт планирования и руководства войсками.

https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, правительство, молдова