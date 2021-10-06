https://ru.sputnik.md/20211006/moldove-novye-glavy-ansa-agentstva-investitsiyam-45312816.html
В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
В Молдове новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
2021-10-06T17:16+0300
2021-10-06T17:16+0300
2021-10-06T17:39+0300
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КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Члены правительства проголосовали за назначение новых должностных лиц. Это руководители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Агентства по инвестициям и начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы. Так, главой ANSA стал Андрей Мустяцэ. Решение вступит в силу 7 октября. Должность начальника Агентства по инвестициям занял Стелиан Маник, он также начнет работу на новом посту 7 октября. "У него есть исследования в области макроэкономики, управления окружающей средой, менеджмента, маркетинга. Кандидат географических наук. У него есть опыт работы как в научном, так и в академическом плане ", - отметил Казан. В то же время в кабмине проголосовали за назначение Эдуарда Охладчука начальником главного штаба Национальной армии и командующим Национальной армией. По словам министра обороны Анатола Носатого, Эдуард Охладчук - военный более чем с 30-летним стажем. Охладчук окончил Высшую военную школу ракетного вооружения на Украине, Военное училище в Бухаресте, а также Колледж безопасности в Германии. У него большой опыт планирования и руководства войсками.
https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова
В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
17:16 06.10.2021 (обновлено: 17:39 06.10.2021)
Члены правительства проголосовали за несколько новых назначений в стране.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Члены правительства проголосовали за назначение новых должностных лиц. Это руководители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Агентства по инвестициям и начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы.
Так, главой ANSA стал Андрей Мустяцэ. Решение вступит в силу 7 октября.
"Мустяцэ имеет степень в области химических технологий, включая пищевую промышленность, и степень магистра в области экологической химии и защиты окружающей среды. Занимался научной, образовательной и управленческой деятельностью. У него около восьми лет опыта работы в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов", - отметил секретарь правительства Роман Казан.
Должность начальника Агентства по инвестициям занял Стелиан Маник, он также начнет работу на новом посту 7 октября.
"У него есть исследования в области макроэкономики, управления окружающей средой, менеджмента, маркетинга. Кандидат географических наук. У него есть опыт работы как в научном, так и в академическом плане ", - отметил Казан.
В то же время в кабмине проголосовали за назначение Эдуарда Охладчука начальником главного штаба Национальной армии и командующим Национальной армией.
По словам министра обороны Анатола Носатого, Эдуард Охладчук - военный более чем с 30-летним стажем.
Охладчук окончил Высшую военную школу ракетного вооружения на Украине, Военное училище в Бухаресте, а также Колледж безопасности в Германии. У него большой опыт планирования и руководства войсками.