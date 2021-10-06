Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211006/moldove-novye-glavy-ansa-agentstva-investitsiyam-45312816.html
В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
В Молдове новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
2021-10-06T17:16+0300
2021-10-06T17:39+0300
общество
в молдове
правительство
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7aadb0168803690530738ebfe3bb62f.jpg
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Члены правительства проголосовали за назначение новых должностных лиц. Это руководители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Агентства по инвестициям и начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы. Так, главой ANSA стал Андрей Мустяцэ. Решение вступит в силу 7 октября. Должность начальника Агентства по инвестициям занял Стелиан Маник, он также начнет работу на новом посту 7 октября. "У него есть исследования в области макроэкономики, управления окружающей средой, менеджмента, маркетинга. Кандидат географических наук. У него есть опыт работы как в научном, так и в академическом плане ", - отметил Казан. В то же время в кабмине проголосовали за назначение Эдуарда Охладчука начальником главного штаба Национальной армии и командующим Национальной армией. По словам министра обороны Анатола Носатого, Эдуард Охладчук - военный более чем с 30-летним стажем. Охладчук окончил Высшую военную школу ракетного вооружения на Украине, Военное училище в Бухаресте, а также Колледж безопасности в Германии. У него большой опыт планирования и руководства войсками.
https://ru.sputnik.md/20210922/naznacheniya-uvolneniya-moldove-44950437.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_803ecb8ff1401c0e37d28100c5cebd7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, правительство, молдова

В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии

17:16 06.10.2021 (обновлено: 17:39 06.10.2021)
111
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Члены правительства проголосовали за несколько новых назначений в стране.
КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Члены правительства проголосовали за назначение новых должностных лиц. Это руководители Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), Агентства по инвестициям и начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы.
Так, главой ANSA стал Андрей Мустяцэ. Решение вступит в силу 7 октября.
"Мустяцэ имеет степень в области химических технологий, включая пищевую промышленность, и степень магистра в области экологической химии и защиты окружающей среды. Занимался научной, образовательной и управленческой деятельностью. У него около восьми лет опыта работы в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов", - отметил секретарь правительства Роман Казан.
Должность начальника Агентства по инвестициям занял Стелиан Маник, он также начнет работу на новом посту 7 октября.
"У него есть исследования в области макроэкономики, управления окружающей средой, менеджмента, маркетинга. Кандидат географических наук. У него есть опыт работы как в научном, так и в академическом плане ", - отметил Казан.
Кабинет министров - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Общество
Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
22 сентября, 15:55
455
В то же время в кабмине проголосовали за назначение Эдуарда Охладчука начальником главного штаба Национальной армии и командующим Национальной армией.
По словам министра обороны Анатола Носатого, Эдуард Охладчук - военный более чем с 30-летним стажем.
Охладчук окончил Высшую военную школу ракетного вооружения на Украине, Военное училище в Бухаресте, а также Колледж безопасности в Германии. У него большой опыт планирования и руководства войсками.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:38Спыну примет участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге
17:27Гаврилица - о задержании Стояногло: внимательно следим за ситуацией
17:16В Молдове - новые главы ANSA, агентства по инвестициям и главного штаба Нацармии
16:59Назван кандидат на должность и. о. генпрокурора
16:59После задержания Стояногло в Гагаузии грозят "актами неповиновения"
16:48Гаврилица высказалась о возможном газовом кризисе в Молдове
16:30Глава "Молдовагаза": давление низкое, но ситуация под контролем
16:17Глава Еврокомиссии: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику
15:57Полиция провела проверки в торговых центрах, ночных клубах и на рынках
15:35Адвокаты Стояногло опротестовали решение ВСП о его отстранении
15:11Задержание генпрокурора Молдовы: "такие реформы" или "стиль Плахотнюка"
14:44Вице-премьер по реинтеграции Кульминский отправится с визитом в Москву
14:33"Молдовагаз": в системе падает давление, переходите на альтернативное топливо
14:29Ученые назвали фактор, от которого зависит выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID
14:00Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира
13:30Цены продолжают ползти вверх: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на топливо
13:00В мире кончаются бумага и автомобили: что происходит
12:41Социалисты требуют опубликовать материалы Стояногло для сорвавшегося брифинга
12:14Манастырлы об аресте Стояногло: "Не сажаешь ты – сажают тебя", - так ли это?
11:45Где в Кишиневе 6 октября находятся мобильные пункты вакцинации