https://ru.sputnik.md/20211006/nagachevskiy-stoyanoglo-prokuratura-45298036.html

Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры

Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры

Нагачевский: в игре не Стояногло, а независимость прокуратуры

2021-10-06T09:32+0300

2021-10-06T09:32+0300

2021-10-06T09:44+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

генеральная прокуратура

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский прокомментировал задержание Александра Стояногло. По его мнению, несмотря на всю критику, Стояногло является одним из лучших генпрокуроров в истории Молдовы.В то же время Нагачевский отметил смелость, с которой генпрокурор отстаивал независимость ведомства, которым руководил, поскольку именно эта независимость, а не сам Стояногло, стала фигурантом политической игры. Как считает Нагачевский, власти "зарубили" законодательство, а также антидемократично захватили государственные институты и связаны с одним из самых "токсичных" людей, которого те же власти объявили частью захваченной системы в 2019 году. Бывший глава Минюста напомнил, что история циклична, и то, что происходит сейчас, повторится в будущем, но уже с большей силой. В заключение Нагачевский отметил, что кто-то может назвать все произошедшее "историей успеха", но, по его мнению, это начало конца иллюзии об истории успеха для страны.

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, александр стояногло