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Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры
Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры
Нагачевский: в игре не Стояногло, а независимость прокуратуры
2021-10-06T09:32+0300
2021-10-06T09:44+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
генеральная прокуратура
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский прокомментировал задержание Александра Стояногло. По его мнению, несмотря на всю критику, Стояногло является одним из лучших генпрокуроров в истории Молдовы.В то же время Нагачевский отметил смелость, с которой генпрокурор отстаивал независимость ведомства, которым руководил, поскольку именно эта независимость, а не сам Стояногло, стала фигурантом политической игры. Как считает Нагачевский, власти "зарубили" законодательство, а также антидемократично захватили государственные институты и связаны с одним из самых "токсичных" людей, которого те же власти объявили частью захваченной системы в 2019 году. Бывший глава Минюста напомнил, что история циклична, и то, что происходит сейчас, повторится в будущем, но уже с большей силой. В заключение Нагачевский отметил, что кто-то может назвать все произошедшее "историей успеха", но, по его мнению, это начало конца иллюзии об истории успеха для страны.
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
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в молдове, молдова, генпрокурор, генеральная прокуратура, александр стояногло

Нагачевский: дело не в Стояногло, а в независимости прокуратуры

09:32 06.10.2021 (обновлено: 09:44 06.10.2021)
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© Sputnik / Rodion ProcaФадей Нагачевский
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Нагачевский раскритиковал случившееся накануне задержания генерального прокурора.
КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. Бывший министр юстиции Фадей Нагачевский прокомментировал задержание Александра Стояногло.
По его мнению, несмотря на всю критику, Стояногло является одним из лучших генпрокуроров в истории Молдовы.
В то же время Нагачевский отметил смелость, с которой генпрокурор отстаивал независимость ведомства, которым руководил, поскольку именно эта независимость, а не сам Стояногло, стала фигурантом политической игры.

"Политические игры не вокруг Стояногло, а вокруг прокуратуры. Своими действиями ГП обнажила не только лицо диктатуры политиков, но и их ничтожество, которые радуются мнимой краткосрочной победе. Но эта "операция" и в среднесрочной, и в краткосрочной перспективе – просто провал", – уверен бывший министр юстиции.

Как считает Нагачевский, власти "зарубили" законодательство, а также антидемократично захватили государственные институты и связаны с одним из самых "токсичных" людей, которого те же власти объявили частью захваченной системы в 2019 году.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
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Бывший глава Минюста напомнил, что история циклична, и то, что происходит сейчас, повторится в будущем, но уже с большей силой.
В заключение Нагачевский отметил, что кто-то может назвать все произошедшее "историей успеха", но, по его мнению, это начало конца иллюзии об истории успеха для страны.
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